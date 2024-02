A- A+

Justiça Ex-esposa do fundador da Evergrande processa filho por calote de R$ 630 milhões em empréstimos Gigante imobiliária, que teve falência decretada no mês passado, tem de carros elétricos a time de futebol

A ex-mulher do fundador do grupo chinês Evergrande, Hui Ka Yan, entrou com uma ação judicial contra seu segundo filho por causa de US$ 128 milhões (R$ 631 milhões) em pagamentos de empréstimos, a mais recente reviravolta na lenta desintegração da gigante do setor imobiliário.

A ação foi movida em Hong Kong por Ding Yumei, que era a esposa de Hui até agosto. Ela alega que o réu Peter Xu deixou de fazer pagamentos por empréstimos contraídos em junho de 2020, de acordo com os registros do tribunal.

Xu, que já dirigiu a unidade de gestão de patrimônio da Evergrande, foi levado sob custódia no ano passado junto com outros funcionários da divisão depois que a incorporadora supostamente não pagou as pessoas que investiram em seus produtos, informou a mídia local na época. O próprio Hui Ka Yan ficou sob controle da polícia em setembro, sob suspeita de cometer crimes não especificados.

A unidade de patrimônio da Evergrande teve problemas em 2021 depois de ter dificuldades para fazer pagamentos de cerca de 40 bilhões de yuans em produtos de investimento. Isso gerou protestos e levou a empresa a oferecer quantias reduzidas de dinheiro ou imóveis com desconto.

Inicialmente, ela se ofereceu para pagar os investidores em parcelas, mas parou de fazê-lo dois anos depois, quando sua crise de liquidez piorou.

Ding foi listada como uma "terceira parte independente" desde agosto, sugerindo que ela e Hui se separaram. Ela possui um passaporte canadense, de acordo com um registro de empresa de Hong Kong.

Sua participação pessoal na Evergrande é de 5,99%, no valor de cerca de US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões), com base no último preço de negociação da empresa antes de ser suspensa no final de janeiro, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

A Evergrande recebeu uma ordem de liquidação de um tribunal de Hong Kong no mês passado. Não está claro como Hui e Ding dividirão sua fortuna. O governo pediu a Hui que usasse sua fortuna pessoal para ajudar a reembolsar os investidores, e os credores pediram que ele injetasse pelo menos US$ 2 bilhões de seu próprio dinheiro, disseram pessoas conhecidas.

