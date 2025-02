Ex-funcionários de Musk no Twitter ganham indenização após demissão em massa

A- A+

Ex-funcionários do Twitter estão obtendo vitórias iniciais em desafios legais contra as demissões em massa implementadas por Elon Musk quando ele comprou a empresa em 2022.

Quatro ex-funcionários do Twitter venceram recentemente uma série de processos arbitrais a portas fechadas, argumentando que foram ilegalmente privados de suas indenizações, de acordo com um memorando visto pela Bloomberg News.



Há mais de dois anos, Musk enviou um e-mail aos funcionários do Twitter com o assunto “Uma Encruzilhada”, pedindo que escolhessem entre se comprometer com um ambiente de trabalho “extremamente rígido” ou deixar a empresa.

As estratégias de corte de custos de Musk ganharam destaque nacional com uma abordagem semelhante para reduzir o quadro de funcionários do governo federal — incluindo o envio recente de um e-mail para mais de dois milhões de servidores federais com o mesmo assunto, “Uma Encruzilhada”.



O e-mail oferecia aos funcionários a opção de pedir demissão e continuar recebendo salário até o final de setembro, ao mesmo tempo que os alertava sobre cortes iminentes.

O e-mail foi enviado quando Musk assumiu seu novo papel como líder de um esforço de redução de custos no governo federal, atuando como um dos principais conselheiros do Departamento de Eficiência Governamental sob a administração do presidente Donald Trump.

No Twitter, agora conhecido como X, os quatro funcionários argumentaram com sucesso que, embora não tenham respondido ao e-mail, não se demitiram e, em vez disso, foram demitidos, o que significa que tinham direito à indenização prometida pela empresa antes de Musk comprá-la.

Os e-mails semelhantes enviados aos funcionários federais são agora objeto de vários processos judiciais. Musk e representantes do X não responderam aos pedidos de comentários.

Depois que Musk comprou a empresa de mídia social por US$ 44 bilhões e rapidamente demitiu mais da metade da equipe, ex-funcionários entraram com queixas na justiça. As derrotas iniciais de Musk na arbitragem podem aumentar a pressão para um acordo em casos semelhantes, nos quais trabalhadores alegam ter direito a valores que variam de quase US$ 100.000 a mais de US$ 1 milhão.

Depois que Musk comprou a empresa de mídia social por US$ 44 bilhões e prontamente demitiu mais da metade da equipe, os ex-funcionários responderam com reclamações.



As perdas antecipadas de Musk na arbitragem podem aumentar a pressão para um acordo de alegações semelhantes por parte de trabalhadores individuais que alegam ter direito a algo entre cerca de US$ 100.000 e mais de US$ 1 milhão.

Shannon Liss-Riordan, uma advogada que representa ex-funcionários em arbitragens, escreveu no memorando que os 20 casos que ela ganhou até agora custaram à empresa pelo menos duas vezes o valor da indenização contestada, porque os prêmios também incluíram juros, despesas de arbitragem e honorários advocatícios.

O memorando foi obtido de um ex-funcionário do Twitter que pediu anonimato ao divulgar informações confidenciais. Em resposta a um pedido de comentário, Liss-Riordan disse que não pode discutir detalhes sobre as indenizações, pois a empresa insistiu que elas permaneçam confidenciais. Ela representa mais de 2.000 ex-funcionários em disputas judiciais contra Musk.

Caso na Irlanda

A maioria dos casos sobre indenização do Twitter nos EUA tem sido conduzida perante juízes privados, a portas fechadas, porque os funcionários abriram mão do direito de processar em tribunal público.



No ano passado, na Irlanda, um funcionário sênior de compras baseado em Dublin recebeu uma indenização superior a €550.000 (US$ 577.746) da Comissão de Relações Trabalhistas em um caso que se tornou público, marcando o maior valor já concedido pelo órgão.

Musk usou uma abordagem semelhante durante seu período na administração Trump. Após o e-mail “Uma Encruzilhada”, Musk enviou no último fim de semana um ultimato ao quadro de funcionários do governo, exigindo que justificassem seus cargos por escrito ou corriam o risco de serem demitidos.



O presidente afirmou na terça-feira que os trabalhadores que não responderem às exigências de Musk correm o risco de perder seus empregos.

“Todas as ações executivas do presidente Trump são legais, constitucionais e destinadas a cumprir as promessas feitas ao povo americano”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na terça-feira.



“Autoridades partidárias eleitas e ativistas judiciais que buscam obstruir legalmente a agenda do presidente Trump estão desafiando a vontade dos 77 milhões de americanos que o reelegeram de forma esmagadora, e seus esforços fracassarão.”

O próprio Trump defendeu os esforços de Musk, alegando que são uma tentativa legítima de eliminar fraudes e desperdícios no governo dos EUA. No entanto, tais ações geraram protestos de sindicatos de funcionários, democratas no Congresso e até mesmo de eleitores em distritos tradicionalmente republicanos.

