Ex-presidentes e ex-diretores do BC divulgam carta em apoio à PEC de autonomia financeira

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Cinco ex-presidentes e 32 ex-diretores do Banco Central divulgaram nesta terça-feira uma carta em apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que garante autonomia orçamentária, financeira e administrativa à autoridade monetária, que tramita no Senado.



A lista de signatários inclui os ex-chefes da autarquia Waldico Bucchi (1989-1990), Gustavo Loyola (1992-1993 e 1995-1997), Henrique Meirelles (2003-2010), Alexandre Tombini (2011-2016) e Roberto Campos Neto (2019-2024), este último antecessor imediato do atual presidente, Gabriel Galípolo.



"Após quase três anos de tramitação no Senado Federal, amplo debate técnico e sucessivos aperfeiçoamentos, o texto aprovado pela CCJ revela maturidade institucional e reúne condições para apreciação definitiva pelo Plenário", dizem. "O momento exige uma decisão orientada pelo interesse público e pela necessidade de dotar o Banco Central dos meios compatíveis com a relevância da sua missão."

No texto, os ex-BCs argumentam que a autonomia orçamentária e financeira seria um passo adicional de fortalecimento da autoridade monetária, de forma complementar à autonomia formal, aprovada em 2021, que fortaleceu a condução e a previsibilidade das decisões de política monetária.



"Sem condições adequadas de financiamento e planejamento, aumenta o risco de que restrições administrativas e orçamentárias comprometam a capacidade da instituição de cumprir, com efetividade, as funções que lhe foram atribuídas pelo ordenamento jurídico", dizem.



Eles destacam, ainda, que o BC vem recebendo responsabilidades crescentes de supervisão do sistema financeira e de operação de infraestruturas críticas, como o Pix, que não foram acompanhados de "instrumentos institucionais compatíveis" com as novas atribuições.



Na contramão de uma crítica da equipe econômica à PEC, a carta argumenta ainda que o texto aperfeiçoa a relação financeira entre BC e Tesouro Nacional ao proporcionar maior clareza institucional, previsibilidade e transparência para as estatísticas fiscais.



Assinam o texto:



Presidentes:



- Wadico Waldir Bucchi



- Gustavo Loyola



- Henrique de Campos Meirelles



- Alexandre Antonio Tombini



- Roberto Campos Neto



Diretores (em ordem alfabética):



- Afonso Sant'Anna Bevilaqua



- Aldo Luiz Mendes



- Altamir Lopes



- Alvir Alberto Hoffmann



- Antônio Gustavo Matos do Vale



- Beny Parnes



- Bruno Serra Fernandes



- Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo



- Carlos Viana de Carvalho



- Carolina de Assis Barros



- Daniel Luiz Gleizer



- Diogo Abry Guillen



- Fábio Kanczuk



- Fernanda Magalhães Rumenos Guardado



- Isaac Sidney Menezes Ferreira



- João Manoel Pinho de Mello



- João Antônio Fleury Teixeira



- Luiz Edson Feltrim



- Luiz Fernando Figueiredo



- Maria Celina Arraes



- Mario Gomes Torós



- Mário Magalhães Carvalho Mesquita



- Maurício Costa de Moura



- Otávio Ribeiro Damaso



- Paulo Sérgio Cavalheiro



- Reinaldo Le Grazie



- Renato Dias de Brito Gomes



- Roberto Castello Branco



- Rodrigo Telles da Rocha Azevedou



- Sérgio Ribeiro da Costa Werlang



- Sidnei Corrêa Marques



- Tony Volpon

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