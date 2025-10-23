A- A+

CPI do INSS Ex-procurador nega ter padrinho político e diz não saber motivo de presença de "Careca" em reunião Virgílio e a mulher, a empresária Thaisa Hoffmann, participaram da comissão nesta quinta

O ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio de Oliveira Filho disse nesta quinta-feira, em depoimento à CPI que apura desvios nos descontos de aposentados, não saber o motivo da participação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", em reunião com integrantes do Ministério da Previdência. Em seu depoimento, Virgílio também negou ter padrinhos políticos.

O ex-procurador é investigado pela Polícia Federal por ser suspeito de participar nas fraudes que levaram a descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Durante a audiência, Virgílio foi questionado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPI, sobre uma reunião realizada no dia 12 de janeiro de 2023, no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do hoje ministro da Previdência, Wolney Queiroz, com investigados do escândalo do INSS. Na época, Wolney era secretário-executivo da pasta.

Entre os presentes da reunião estavam o próprio Virgílio e o Careca do INSS, apontado pelas investigações da PF como possível operador no esquema de descontos ilegais.

—Tem uma pessoa que eu não consigo identificar como funcionário público. Esse rapaz aqui conhecido como Careca do INSS. Um ministro de estado, com todo o staff, mas essa pessoa aqui, me causou uma certa surpresa. O senhor poderia me informar, e aqui não tem nada para lhe acusar, o senhor é parte de uma reunião do seu trabalho, o que essa figura impoluta está fazendo nessa reunião? – questionou Gaspar.

Em resposta, Virgílio disse que não consegue responder o motivo da participação do Careca do INSS na reunião por não ter sido ele a convidá-lo.

Em outro momento, ele aproveitou sua fala para dizer que não participou de irregularidades e negou ter padrinhos políticos.

— Sempre pautei minha vida pública em defesa da Constituição e do Estado brasileiro, exerci vários cargos em diversos governos. Entendo que sempre fui indicado por questões técnicas. Não sou político, não tenho padrinho político, sou apartidário e sempre desempenhei as minhas funções de forma técnica — declarou.

— Venho a essa comissão respondendo a convocação para colaborar, com algumas limitações tendo em vista que meus advogados me orientaram que algumas questões têm que ser debatidas no processo. Ainda nem tive oportunidade de depor na Polícia Federal. Relembro que é uma investigação ainda em andamento, não sou indiciado, réu e nem condenado – também disse.

Relatório da Polícia Federal que compõe a investigação aponta que o ex-procurador e pessoas ligadas a ele receberam R$ 11,9 milhões do empresário conhecido como “Careca do INSS”, que seria intermediador das entidades associativas beneficiadas por um esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados.

O relator também indagou o ex-procurador sobre o fato de a investigação da PF ter apontado que ele recebeu uma escolta “ilegal” de um policial federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Uma imagem de 28 de novembro do ano passado mostra quando Oliveira Filho aparece acompanhado de Danilo Trento, empresário que chegou a ser investigado pela CPI da Covid do Senado, em 2021, nas apurações sobre venda de uma vacina indiana ao Ministério da Saúde.

Virgílio usou do direito de ficar em silêncio, garantido por um Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, para não responder

Mais cedo, a CPI também marcou de ouvir a empresária Thaisa Hoffmann Jonasson, da THJ Consultoria, mulher de Virgílio, mas ela ficou em silêncio. A empresa dela também é suspeita de envolvimento com as fraudes.

O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), comentou em entrevista coletiva sobre o HC concedido pelo Supremo e se isso atrapalha os trabalhos da comissão.

– Todas às vezes que começamos a CPMI, uma sessão, é uma vitória. Quando encerramos a CPMI é outra vitória. Vocês percebem bem a quantidade de pressões e interesses que estão envolvidos nessa investigação. Eu tenho plena confiança que vamos entregar ao povo brasileiro o relatório detalhado da investigação.

