Ex-secretário do Tesouro de Trump quer comprar TikTok

O ex-secretário do Tesouro dos EUA Steven Mnuchin está reunindo um grupo de investidores para comprar o TikTok de sua controladora, a chinesa ByteDance.

"É um ótimo negócio", disse Mnuchin em entrevista à CNBC. "Ela deveria ser propriedade de uma empresa americana. Os chineses não permitiriam de forma alguma que uma empresa americana operasse algo como isso na China", afirmou, acrescentando que o aplicativo de rede social seria refeito nos EUA com tecnologia local.

Na quarta-feira, a Câmara de Representantes dos EUA determinou a venda do TikTok pela Bytedance sob pena de banir o app do país.

A TikTok pretende esgotar todos os recursos legais antes de considerar qualquer desinvestimento da controladora chinesa ByteDance se a mais recente legislação dos EUA se tornar lei, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Bloomberg.

Os representantes da TikTok não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O TikTok, que é usado por 170 milhões de americanos, voltou seus esforços de lobby para o Senado, onde a aprovação é mais incerta.

Bobby Kotick, ex-diretor executivo da Activision Blizzard, manifestou interesse em comprar o TikTok do cofundador da ByteDance, Zhang Yiming, informou o Wall Street Journal. Kotick está procurando parceiros e, em um jantar neste mês, apresentou a ideia a várias pessoas, incluindo o CEO da OpenAI, Sam Altman.

Investidores institucionais, como Carlyle, General Atlantic e Susquehanna, detêm 60% da ByteDance; 20% pertencem à força de trabalho global da empresa; outros 20% pertencem ao cofundador chinês da empresa, Zhang. Dentro da empresa controladora, a estrutura exata do TikTok não é clara.

Os negócios da TikTok nos Estados Unidos podem ser avaliados entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, segundo estimativa da Bloomberg Intelligence no ano passado, um número que pode ser ainda maior com seu incipiente negócio de comércio eletrônico.

A lista de compradores em dinheiro e ações é pequena. A Meta Platforms, dona do Facebook, e a Alphabet, controladora do Google, teriam dificuldade em passar pela análise antitruste, assim como a Amazon, por ser concorrente da TikTok Shop. A Oracle, atual parceira de proteção de dados do TikTok e antiga pretendente, tem uma alta carga de dívidas de um negócio anterior.

