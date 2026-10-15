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FIM DA ESCALA 6X1 Ex-vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão dá o único voto contra o fim da escala 6x1 no Senado Proposta foi aprovada em dois turnos com 75 votos a favor, um contrário e cinco ausências

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a chamada escala 6x1 de trabalho foi aprovada no Senado, na noite desta quarta-feira, com 75 votos a favor e apenas um contrário, em dois turnos.

O único parlamentar a se posicionar em oposição à pauta foi Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que se somou à abstenção do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que usualmente não se posiciona em sessões do gênero, além de cinco ausências.

Mourão foi vice-presidente durante a passagem de Jair Bolsonaro (PL) pelo Planalto, entre 2019 e 2022. Durante a gestão do ex-mandatário, porém, acumulou rusgas com o bolsonarismo, o que o levou a ser rifado do posto na disputa pela reeleição, sendo substituído pelo também general Braga Netto.

Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) mudou de posição às vésperas da posição e votou a favor da redução de jornada. A pauta é uma das apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a disputa do segundo turno, após ficar atrás do próprio Flávio no primeiro domingo de outubro.

A decisão de Flávio foi anunciada na terça-feira, após uma visita ao pai, e representou uma mudança em relação ao discurso adotado pelo candidato desde o início da tramitação da PEC. Até então, o senador evitava assumir um compromisso com a aprovação da medida, que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, estabelece dois dias de descanso e proíbe a redução salarial.

"A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da escala 6x1. Então, eu vou votar a favor do fim da 6x1. Só que a gente defende algo ainda melhor", afirmou Flávio na terça-feira.

A mudança ocorreu a menos de duas semanas do segundo turno, marcado para 25 de outubro, e depois de o tema ganhar espaço na disputa entre os dois candidatos. Lula passou a cobrar publicamente uma posição do adversário, enquanto integrantes da oposição tentavam adiar a votação para depois das eleições, sob o argumento de que a proposta estava sendo usada eleitoralmente pelo governo.

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