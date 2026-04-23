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Aviação

Execaire Aviation integra Rede de Centros de Serviços Autorizados no Canadá, anuncia Embraer

Empresa, com base em Toronto, vai oferecer manutenção de linha para as aeronaves Phenom 100 e Phenom 300, Praetor 500 e Praetor 600, além dos modelos Legacy 450 e Legacy 500

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Execaire Aviation integra Rede de Centros de Serviços Autorizados no Canadá, anuncia EmbraerExecaire Aviation integra Rede de Centros de Serviços Autorizados no Canadá, anuncia Embraer - Foto: Embraer/Divulgação

A Embraer anunciou que a Execaire Aviation passou a integrar sua Rede de Centros de Serviços Autorizados para jatos executivos no Canadá. A empresa, com base em Toronto, vai oferecer manutenção de linha para as aeronaves Phenom 100 e Phenom 300, Praetor 500 e Praetor 600, além dos modelos Legacy 450 e Legacy 500. Com a inclusão, a Execaire Aviation se torna o terceiro Centro de Serviço Autorizado da Embraer no país, segundo o comunicado.

A Execaire Aviation atua no Canadá com serviços de gerenciamento e manutenção de aeronaves, fretamento e venda de aeronaves, além de operações de base fixa (FBO, na sigla em inglês).

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"O credenciamento como Centro de Serviço Autorizado da Embraer reforça o compromisso da Execaire Aviation com a oferta de serviços de manutenção e suporte de alto nível aos nossos clientes", afirma o presidente da Execaire Aviation, Michael Fedele.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

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