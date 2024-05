"Executivo de Valor" premiou 24 líderes em diferentes setores; veja os vencedores

A- A+

A 24ª edição do “Executivo de Valor” premiou nesta segunda-feira (28) os líderes que mais se destacaram na gestão de suas empresas em 2023, eleitos por um júri de 15 consultorias de talentos.

O processo de escolha se deu em duas etapas. Na primeira, as 15 consultorias indicaram até cinco nomes em cada uma das 24 categorias. Todas as lideranças que tiveram ao menos duas indicações seguiram para a segunda etapa, que contou com 197 nomes, entre os quais os premiados foram escolhidos.

Neste ano, uma nova categoria foi criada: seguros e previdência. No total, foram homenageadas 24 lideranças escolhidas pelo júri em 20 setores da economia, além de quatro categorias especiais: melhor executivo à frente de startup; melhor presidente de conselho de administração; melhor liderança jovem; e liderança de destaque em atividades voltadas à sociedade.

Veja a lista dos premiados:

Indústria da moda. Alexandre Birman, da Arezzo&Co. Educação. André Aguiar, da Inspira Rede de Educadores. Logística e transportes. Bruno Lasansky, da Localiza&Co TI & Telecom. Christian Gebara, da Vivo. Papel, papelão e celulose. Cristiano Teixeira, da Klabin. Indústria química e petroquímica. Daniela Manique, da Solvay-Rhodia. Bens de consumo. Fernando Modé, do Grupo Boticário. Mineração e metalurgia. Gustavo Werneck, da Gerdau. Máquinas e equipamentos. Harry Schmelzer Jr, da WEG. Saúde. Isabella Wanderley, da Novo Nordisk. Serviços digitais. Livia Chanes, da Nubank. Comércio. Marcílio Pousada, da RD Saúde. Serviços financeiros. Milton Maluhy Filho, do Itaú Unibanco. Seguros e previdência. Patrícia Freitas, da Prudential do Brasil. Infraestrutura. Radamés Casseb, da Aegea. Agronegócio. Ricardo Mussa, da Raízen. Indústria da construção. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, da Direcional. Energia. Rui Chammas, da Isa Cteep. Serviços. Tereza Santos, da Sympla. Veículos e peças. Tyler Li, da BYD Brasil. Empreendedorismo social. Alciona Albanesi, da Amigos do Bem. Jovem liderança. Roberta Vasconcellos, da Woba. Presidente de conselho de administração. David Feffer, da Suzano. Startup de sucesso. Lucas Vargas, da Nomad.

Veja também

negociação Empregados da Eletrobras votam por estado de greve em protesto contra ACT