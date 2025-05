A- A+

Posse Executivo do Banco do Nordeste toma posse na diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento Ademir Freire é diretor de Planejamento do BNB

O diretor de Planejamento do Banco do Nordeste (BNB), Aldemir Freire, tomou posse, nesta quarta-feira (28) na diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Realizada em Brasília, a solenidade formalizou a nova composição da entidade, que atuará no biênio 2025-2027. O executivo acumulará as funções no Banco e na ABDE.



“O Banco do Nordeste é um dos principais atores do desenvolvimento regional e do país, então a posse na nova diretoria fortalece ainda mais esse papel. Agora reforçamos o diálogo com outras instituições financeiras e um trabalho em conjunto para promover o crescimento da área de atuação do BNB”, disse Aldemir Freire.



Potiguar, José Aldemir Freire é economista formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e servidor de carreira do IBGE. Ele foi secretário estadual do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte. Desde maio de 2023, atua como diretor de Planejamento do Banco do Nordeste.





A nova presidente da entidade será a diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Fernanda Coelho.

"Temos como meta o desenvolvimento regional sustentável, por isso ter o BNB, as agências de fomento e todas as regiões representadas é muito importante. Assim podemos buscar investimento adequado para água, saneamento e crédito para micro, pequenas e médias empresas, levando vida digna para as populações em todos os territórios brasileiros”, afirmou.



A diretoria eleita é composta por Maria Fernanda Coelho (presidente), Euler Mathias (Banco do Brasil, 1º vice-presidente) e Heraldo Neves (BRDE, 2º vice-presidente). Os demais diretores eleitos foram Alexandre Barbosa (Sicredi), Cláudio Stábile (Fomento Paraná), Cledir Magri (Cresol), Jean Benevides (Caixa), Marcelo Saintive (Bandes), Márcia Maia (AGN), Marcos Vinícius de Castro (AFEAM) e Roberto Batista (Banco da Amazônia).





