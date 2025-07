Executivos da Azul visitam a Folha de Pernambuco e destacam reestruturação da companhia

A- A+

O vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul Linhas Aéreas, Jason Ward, e o membro da Comunicação Institucional da companhia, Rodrigo Moraes, visitaram a sede da Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (25). A comitiva foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor operacional, José Américo; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

Durante o encontro, os representantes da Azul abordaram o momento atual da empresa e a relevância do mercado pernambucano para a companhia aérea, que mantém no Recife o seu maior hub no Nordeste. Jason Ward também comentou os avanços recentes no processo de reestruturação da companhia.

Reestruturação

Nesta semana, a Azul obteve a aprovação final do Tribunal dos Estados Unidos para o financiamento DIP (Debtor in Possession), no valor de US$ 1,6 bilhão. A medida ocorre no âmbito do processo de Chapter 11, instrumento jurídico norte-americano similar à Recuperação Judicial (RJ), e visa assegurar a continuidade operacional da empresa enquanto realiza sua reestruturação financeira.

“Nosso processo, que está acontecendo agora, está indo muito bem. Tivemos uma audiência na quinta-feira com um juiz de Nova York, tudo está saindo dentro do esperado. Isso é bom para nós, porque mostra que nosso esforço está dando certo. Temos um plano de saída que vai deixar a Azul mais forte e mais eficiente”, afirmou Jason Ward, americano de Utah.

Além do financiamento, a empresa protocolou acordo com a AerCap, responsável por grande parte dos contratos de arrendamento de aeronaves, o que deve resultar em uma economia superior a US$ 1 bilhão. O Tribunal também autorizou a rejeição de dois contratos de arrendamento de motores inativos, sem impacto na malha aérea da companhia.

Liderança

Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que a Azul liderou o transporte de passageiros em Pernambuco no primeiro semestre de 2025, com mais de 1,59 milhão de clientes embarcados e 63% de participação no mercado estadual. No mês de junho, a empresa respondeu por 61% da movimentação aérea local.

“Fortalecemos muito nosso hub em Recife. Importante ter essa base que pode transportar não somente os passageiros, mas carga também. Transportamos 100 toneladas de frutas nesse mesmo período. Estamos muito felizes com a parceria que temos aqui”, disse Jason.

A Azul atende atualmente 53 destinos nacionais a partir do estado, com destaque para as rotas Recife–Campinas, Recife–Guarulhos e Recife–Confins. Na capital, a companhia transportou mais de 1,49 milhão de passageiros entre janeiro e junho de 2025, reforçando a importância do Aeroporto Internacional dos Guararapes como principal centro de conexões da Azul no Nordeste.

