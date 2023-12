"Existe a possibilidade de a inteligência artificial se tornar consciente", diz professor de Oxford

A- A+

Não é habitual que uma aula de matemática se desenrole entre risos, mas Marcus du Sautoy, de 58 anos, torna isso possível. O matemático, músico, torcedor do Arsenal e professor de Compreensão Pública da Ciência da Universidade de Oxford, no Reino Unido, aproveita tudo que pode para aproximar as pessoas da ciência.

Em suas apresentações, costuma utilizar todo um repertório de jogos, músicas, teatro e truques de mágica para convidar o público ao “emocionante mundo da matemática”. É o que demonstrou no último dia 21, numa conferência organizada em Madrid pela Real Sociedade Espanhola de Matemática e pela universidade privada IE, na qual conversou com os jovens que serão “os cientistas do futuro”.

O último livro dos 10 que publicou é justamente sobre os segredos de alguns dos melhores jogos da história – como pedra, papel, tesoura ou Banco Imobiliário – e sua relação com os números. Em “A volta ao mundo em 80 jogos” (sem edição brasileira) ele conta como esses hobbies proporcionaram as primeiras oportunidades para uma compreensão profunda do mundo, e como a matemática e os jogos são essenciais para a psicologia e a cultura humanas.

Neste contexto, Du Sautoy fala em entrevista ao El País sobre como os jogos são “locais muito bons para permitir que a inteligência artificial (IA) opere com segurança e mostre as suas capacidades”. Ele fala ainda sobre os desafios da tecnologia, embora se considere “um tecno-otimista”.

— Temos uma enorme quantidade de informação que é muito difícil de navegar e a IA permite-nos fazê-lo melhor. Mas, tendo dito isto, à medida que progredimos, há uma chance de que ela se torne consciente. Nesse momento poderíamos falar de uma nova espécie — diz.

Os jogos são uma boa maneira de apresentar a matemática às pessoas?

Sim, todo mundo adora jogos. E eu também. São definidos e governados por regras e lógica; e os matemáticos são muito bons nisso. Se alguém gosta de brincar e entender a matemática envolvida, conseguirá se sair melhor. Os jogos são uma forma muito poderosa de explicar que a matemática não se trata apenas de longas divisões ou porcentagens, mas de compreender uma estrutura e como navegar nela de forma mais eficiente.



Qual é o seu favorito?

Gosto de jogos antigos. O Gamão é o meu favorito porque tem tudo o que procuro num bom jogo. Nos jogos de estratégia, os jogadores devem ser cuidadosamente emparelhados no mesmo nível, ou será como Gari Kasparov e Donald Trump se enfrentando no xadrez: não seria um jogo interessante. Como seria Gari Kasparov versus Donald Trump em Snakes and Ladders (antigo jogo de tabuleiro indiano)? Poderia ser mais atraente. Um bom jogo é aquele que combina um pouco de chance com um pouco de estratégia. O gamão tem aquela combinação doce.

O que você acha da capacidade das máquinas de vencer facilmente os humanos nos jogos?

Os jogos são locais muito bons para permitir que a inteligência artificial (IA) opere com segurança e mostre as suas capacidades. Se ela conseguir completar um nível melhor que um humano, isso será uma ameaça ao jogo? A inteligência artificial nos ensinou a jogar de uma nova maneira e isso é emocionante. Os humanos ainda gostam de jogar, embora a IA possa vencê-los. Deveríamos ver isso de forma positiva. A IA e os humanos talvez possam jogar juntos em um nível mais alto do que individualmente, e isso é bom para os jogos.

Antes de as ferramentas de inteligência artificial se popularizarem, o senhor disse ao El País em 2020 que era importante acompanhar a evolução desta tecnologia. O que você acha hoje?

Estamos numa fase de mudança muito importante com o impacto da IA. Até mesmo as pessoas do setor ficaram bastante surpresas com o quão bom isso é, mas traz consigo perigos. O que eu disse há alguns anos é a mesma coisa que penso hoje: precisamos entender como funciona para utilizá-la de forma eficaz. E, principalmente, devemos ser muito críticos porque ela aprendeu a ser muito convincente.

No passado, você expressou uma visão principalmente positiva da IA. Essa posição mudou?

Em geral, sou um tecno-otimista, mas acho que precisamos garantir que as decisões não sejam deixadas apenas nas mãos dos desenvolvedores de tecnologia. É importante integrar a sociedade e os governos na tomada de decisões e estão surgindo procedimentos legais neste assunto. Acho a narrativa distópica de que seremos eliminados como sociedade um pouco fantasiosa, por isso continuo muito otimista tecnicamente. Não vejo isso como uma ameaça existencial à nossa espécie.

Você considera a IA uma nova espécie?

É uma imagem interessante e relevante para o futuro, porque em algum momento teremos que deixar a IA evoluir, embora seja melhor vê-la como uma ferramenta. A melhor comparação seria com um telescópio. O seu desenvolvimento permitiu que Galileu visse coisas no nosso sistema solar que não tínhamos visto antes. Isto é como um telescópio para o mundo digital. Temos uma enorme quantidade de informação que é muito difícil de navegar e a IA permite-nos fazê-lo melhor. Mas, tendo dito isto, à medida que progredimos, há uma chance de que ela se torne consciente. Nesse momento poderíamos falar de uma nova espécie.

O que acontece se você ficar consciente?

Teríamos que considerar a concessão de direitos da mesma forma que os direitos dos animais. Devemos nos perguntar se estamos desenvolvendo uma nova espécie, se surgirá uma evolução daquilo que estamos criando, ou se haverá uma espécie híbrida que integre a inteligência artificial na nossa própria espécie. Elon Musk está considerando a última perspectiva com o Neuralink (implante cerebral em testes). A sua resposta à ameaça existencial da IA é que devemos integrá-la ao ser humano. Isso vai gerar novos dilemas filosóficos, sociais e jurídicos no futuro.

Estamos longe do momento em que isso pode acontecer?

Embora pareça que estamos correndo muito rápido, ainda está muito longe. A consciência em um computador provavelmente será muito diferente da nossa. Ele já conseguiu convencer alguém do Google a pensar que seu modelo de linguagem havia se tornado consciente, e que a pessoa estava disposta a sacrificar seu trabalho por isso. Este modelo claramente não é consciente, mas sabia como manipular um humano para defendê-lo da mesma forma que alguém cuidaria de seu gato. E nas fezes dos gatos existe uma toxina que altera a estrutura do nosso cérebro. No caso do que aconteceu com o Google, é como se ele tivesse infectado aquele humano para defendê-lo a ponto de perder o emprego.

A matemática continuará a ser uma profissão no futuro?

IA é basicamente algoritmos, então é basicamente matemática. Somos contadores de histórias, e o ChatGPT pode gerar parágrafos, mas ainda não consegue escrever uma história realmente boa. Usaremos a IA para descobrir coisas novas que talvez não tenhamos notado antes, mas mesmo assim um matemático será aquele que entenderá porque algo está acontecendo e pensará que aplicação isso pode ter. É importante que, ao ensinarmos os nossos novos estudantes de ciências e matemática, integremos cursos não apenas do lado técnico, mas também do lado moral e humanístico das implicações da sua ciência. Não é muito típico e deve ser feito.

Você é músico, também encontra matemática neste aspecto da sua vida?

Sem dúvida. Algo que acontece quando você tenta falar sobre a relação entre matemática e música é que parece que você tira a emoção disso. Para mim, é completamente o oposto. Acho que a matemática, assim como a música, contém muitas emoções.

Em que outros aspectos da sua vida você encontra a matemática?

Em todos os aspectos. Na verdade, esse é o tema do livro que estou escrevendo agora, chamado “Blueprints”. A ideia é que a matemática está em toda parte. Onde quer que você veja algo com estrutura – e a maioria das obras de arte tem estrutura, seja musical, visual, arquitetônica – isso tem a matemática em sua essência. Minha sensação é que existem poucos lugares onde ter uma perspectiva matemática não o ajudará no que você deseja fazer.

O que você acha das representações dos matemáticos nos filmes? Você se sente identificado?

Sempre enlouquecemos no final dos filmes. Agora há cada vez mais modelos que fazem coisas incríveis, como a série Numb3rs que trata de um detetive cujo irmão era matemático e mostra como sua profissão é útil na detecção de crimes. Além disso, o ator principal era muito bonito. Em parte, o que tento fazer no meu trabalho como divulgador é humanizar e mostrar que não somos apenas os típicos que usam óculos e calculadora ou alguma espécie estranha de alienígena, somos como qualquer outro ser humano, mas bons em matemática.

