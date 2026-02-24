A- A+

mobilidade Existe discussão, por determinação de Lula, sobre tarifa zero no transporte, diz ministro Jader Filho reforça importância fazer estudo de viabilidade econômica para saber como será custeada uma proposta desse porte

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse, nesta terça-feira, 24, que há discussão no governo sobre uma tarifa zero para o transporte público, segundo ele o atual modelo está "falido". Ele participa do programa "Bom dia, ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Existe uma discussão dentro do governo do presidente Lula, inclusive foi uma determinação por parte do presidente, que foi destinado ao Ministério da Fazenda, que fizesse um estudo exatamente econômico", afirmou.

Segundo ele, é preciso fazer esse estudo de viabilidade econômica para saber como será custeada uma proposta desse porte

"O certo é que o modelo que está posto. O modelo em que o cidadão tinha que pagar por toda a tarifa está falido, esse modelo não funciona mais. Não é no Brasil, é no mundo. E a gente precisa, de fato, discutir o processo de subsídio", completou, dizendo que a proposta ainda está com a Fazenda e só depois que chegará a Pasta das Cidades.



Veja também