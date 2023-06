A- A+

DESTINOS DE MILHÕES Êxodo de milionários: saiba os países de onde os ricaços vão "fugir" este ano. Brasil é o 5º Consultoria mapeia emigração de pessoas com mais de US$ 1 milhão no bolso

Com a desaceleração do crescimento da riqueza da China, o país verá este ano o maior êxodo de milionários do mundo, apontou relatório da Henley & Partners. A empresa de consultoria estima a saída do país de 13.500 pessoas com patrimônio líquido acima de US$ 1 milhão.

O segundo no ranking de "fuga de milionários" será a Índia (6.500), seguida pelo Reino Unido com 3.200. Na outra ponta, a Austrália deve ser o país que mais vai receber um fluxo de milionários para morar em seu território este ano: 5.200.

O Brasil é o quinto na lista, com a previsão de 1.200 ricaços deixando o país este ano. É, porém, um número menor do que o registrado em 2022, quando, segundo a Henley & Partners, 1.800 milionários emigraram do Brasil.

Veja, abaixo, os rankings de saída e entrada de milionários

Número de milionários que vão emigrar

China: 13.500

Índia: 6.500

Reino Unido: 3.200

Rússia: 3.000

Brasil: 1.200

Hong Kong: 1.000

Coreia do Sul: 800

México: 700

África do Sul: 500

Países que mais vão receber milionários

Austrália: 5.200

Emirados Árabes: 4.500

Singapura: 3.200

Estados Unidos: 2.100

Suíça: 1.800

Canadá: 1.600

Grécia: 1.200

França: 1.000

Portugal: 800

Nova Zelândia: 700

"Prosperidade para todos" na China

A estratégia do presidente Xi Jinping de "prosperidade para todos" na China tem levado, na prática, os empresários e milionários a buscarem países mais amistosos para negócios, como Cingapura. Além disso, os prolongados lockdowns para conter a pandemia de Covid no país levaram mais chineses a optarem por viver no exterior.

A economia da China cresceu fortemente de 2000 a 2017, mas, desde então, ao menos para o topo da pirâmide, os ganhos de renda têm sido insignificantes.

“O crescimento geral da riqueza na China tem desacelerado nos últimos anos, o que significa que as recentes saídas (de milionários) podem ser mais intensas do que o normal”, escreveu, no relatório, o especialista Andrew Amoils, chefe de pesquisa de inteligência em fortunas do New World Wealth.

Efeito Brexit dobra 'fuga' do Reino Unido

Enquanto isso, o êxodo de milionários do Reino Unido deve dobrar, refletindo o debate, no país, sobre como tributar britânicos que não moram no país depois do Brexit. Com isso, o país vai se tornar o terceiro maior "perdedor" de milionários do mundo, acima da Rússia.

No Brasil, a fuga de milionários deve diminuir este ano em relação a 2022. Mas ainda assim, o relatório aponta que o país deve ocupara a 5º posição entre os países que mais perdem milionários.

Por outro lado, a expectativa é de que a Austrália ultrapasse os Emirados Árabes Unidos e se torne o principal país a atrair fluxos de milionários, com Cingapura em terceiro lugar. Cerca de 5.200 se mudarão para a Austrália este ano.

Os números se concentram apenas nos milionários que se mudaram, ou seja, que permanecem em seu novo país mais de seis meses por ano, de acordo com o relatório.

