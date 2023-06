A- A+

TECPEL Expandindo linha de produtos, Tecpel lança catálogo de ACM PVDF Lançamento aconteceu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

A empresa Tecpel (clique pra conhecer), uma referência em tecnologia e distribuição de papel no Brasil, lançou, nesta noite de terça-feira (13), uma linha de produtos chamada Visual+ (conheça aqui). O evento aconteceu na Enotteque Wine Living, localizada na avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Participaram do coquetel de lançamento os dois diretores da Tecpel, Estevão Vieira e Marcelo Patury, assim como diversos arquitetos e engenheiros de Pernambuco.

O objetivo do lançamento foi apresentar soluções versáteis e inovadoras na área de arquitetura e urbanismo. Para isso, foi exposto um catálogo de opções de ACM PVDF, que é um painel com duas faces de alumínio com núcleo de polietileno onde a parte externa é pintada em processo de coil coating de alta performance. Qualidade e custo-benefício são os pontos do item defendidos pelos diretores.

O evento também foi encarado por Estêvão Vieira como uma possibilidade de estreitar laços com os consumidores do produto, inserido na lista de novidades da empresa, que atualmente está expandindo o alcance para além do papel.





“De cinco anos para cá, viemos trazendo alguns produtos e aumentando o nosso portfólio, até que chegamos no produto ‘campeão de vendas’, que é o ACM, uma placa de alumínio para comunicação visual em fachadas de prédios, galerias e lojas, por exemplo. E esse evento é muito importante, porque estamos tendo contato com os principais compradores, instaladores, construtoras, engenheiros e arquitetos, além de alguns clientes que fazem fachadas de prédio. O evento serve também para aproximar a gente”, explicou Vieira.

Adotar o produto também faz parte de uma estratégia de logística dentro do mercado. “Queremos apresentar esse novo canal de compras local em Pernambuco, já que os nossos maiores concorrentes nessa linha de ACM ficam em São Paulo e no Rio de Janeiro”, afirmou.

O planejamento de expansão da Tecpel também foi detalhado pelo diretor Marcelo Patury. Ele justificou o novo desafio como uma consequência de fatores como a digitalização e a pandemia da Covid-19.

“A entrada da empresa no segmento de fachada e construção, se deu por conta de muitas mudanças na área de papel e celulose, que é o negócio originário da empresa. Mudanças, digitalização, pandemia, redução de negócios e migração para o digital”, exemplificou.

