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Federal Reserve Expansão de stablecoins lastreadas em dólar pode ter implicações globais, diz dirigente do Fed Kashkari explicou que, se esse movimento de fato se concretizar, as decisões tomadas pelo Fed tenderiam a se disseminar com mais força pelo mundo

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta terça-feira (2) que, a depender da magnitude da expansão das stablecoins lastreadas em dólar ao redor do mundo, o Fed poderia ter um papel maior na transmissão da política monetária dos Estados Unidos - embora esse efeito ainda não seja óbvio nem esteja claro.

"Posso imaginar que, se essas stablecoins lastreadas em dólar se tornarem muito difundidas ao redor do mundo, isso teria implicações sobre como outros países pensam sobre suas próprias políticas monetárias e a eficácia de sua transmissão monetária", disse ele durante evento promovido pelo Banco da Coreia (BoK), em Seul.

Kashkari explicou que, se esse movimento de fato se concretizar, as decisões tomadas pelo Fed tenderiam a se disseminar com mais força pelo mundo.

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