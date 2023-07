A- A+

A rede de supermercados pernambucana, Novo Atacarejo, está em processo de expansão e tem planos para o restante do ano. A empresa anunciou hoje (28) que pretende inaugurar quatro novas unidades até o final do ano: três delas estarão localizadas no estado de Pernambuco, enquanto a quarta será aberta na Paraíba. Para identificar os melhores locais para essas novas lojas, a empresa realiza estudos de viabilidade de mercado e prospecta novas áreas.

Atualmente, a rede já conta com 23 lojas, distribuídas em 19 cidades, sendo 22 delas em Pernambuco e uma na Paraíba. Essas unidades têm desempenhado um papel significativo no mercado, gerando cerca de oito mil empregos diretos. O CEO da rede, Daniel Costa, destaca a receptividade e os resultados das vendas como fatores que garantem a continuidade da expansão, levando desenvolvimento econômico às cidades onde atuam.

“O modelo de negócios do Novo Atacarejo tem conquistado espaço no mercado nos últimos anos, com pequenos estabelecimentos, famílias e empreendedores do setor alimentício reconhecendo os diferenciais dessa modalidade de compra”, disse ele. O grupo tem ganhado cada vez mais espaço no segmento de atacarejo no Brasil, figurando entre os 20 principais grupos do setor, segundo a Associação Brasileira dos Atacarejos (Abaas).

Aniversário

O Novo Atacarejo, em comemoração ao seu quarto aniversário, lançará uma campanha especial com prêmios no valor total de R$400 mil. Os clientes do Clube Novo poderão concorrer a prêmios semanais de TV, iPhone e vales-compra ao realizarem compras no valor de R$200. Pagamentos com o cartão Novo Card oferecem chances extras de ganhar. A campanha será estrelada pela jornalista Meiry Lanunce e divulgada em várias mídias.

A rede iniciou suas atividades em 2019, com a abertura da primeira loja em Carpina. Desde então, tem expandido e planejado crescer em outras regiões. Segundo a empresa, além de abastecer pequenos negócios e atender famílias, o Novo contribui para a economia dos municípios com o recolhimento de tributos e estimula fornecedores regionais. A empresa também prioriza a contratação de pessoal local, inclusive pessoas com deficiência, reforçando seu compromisso de levar desenvolvimento às comunidades onde atua.



