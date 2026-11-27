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mercado Expectativa de excesso de oferta se mantém e petróleo cai O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,17%, para US$ 95,44

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (27), refletindo as expectativas de um excesso de oferta nos próximos meses, apesar dos recentes ataques no Oriente Médio, antes de uma nova reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,17%, para US$ 95,44. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro, recuou 0,72%, para US$ 83,08.

No início da sessão, o petróleo caminhava para o quarto avanço consecutivo, com os preços “impulsionados pelos ataques contra infraestruturas energéticas e o transporte marítimo no Oriente Médio”, explicaram analistas do ING.

A tendência, porém, se inverteu devido ao baixo volume de negociações, após um feriado nos Estados Unidos, e à persistente expectativa de excedente de oferta nos próximos meses.

Segundo David Morrison, analista da corretora Trade Nation, “poucas coisas mudaram”.

“O Irã continua realizando ataques contra navios que tentam atravessar o Estreito de Ormuz, enquanto os houthis do Iêmen, apoiados por Teerã, seguem atacando alvos na Arábia Saudita”, situação com a qual o mercado já convive há meses, afirmou.

Em relação às perspectivas, a Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a oferta global de petróleo supere a demanda no último trimestre de 2026, pela primeira vez desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã no fim de fevereiro.

“O excedente poderá alcançar 4 milhões de barris por dia no próximo ano”, acrescentou Barbara Lambrecht, analista do Commerzbank.

Segundo ela, a magnitude da sobreoferta “dependerá em grande medida da produção dos países da Opep+”.

A organização deverá definir neste domingo seu roteiro para 2027, que também precisará abordar a delicada questão dos níveis de referência que servirão de base para calcular as cotas de produção de cada um de seus membros.

Por enquanto, “a capacidade de exportação continua limitando a produção em vários países, especialmente na Arábia Saudita, peso-pesado da Opep+”, destacou Lambrecht.

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