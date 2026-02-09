A- A+

ESTADOS UNIDOS Expectativa de inflação de 1 ano nos EUA cai, mas percepção sobre economia piora em janeiro Sobre inflação, as expectativas para os horizontes de três anos e cinco anos permaneceram estáveis em 3%, respectivamente

As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores nos Estados Unidos caíram de 3,4% em dezembro para 3,1% em janeiro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. Contudo, os entrevistados apontaram piora em suas percepções sobre a situação financeira nos EUA.

Sobre inflação, as expectativas para os horizontes de três anos e cinco anos permaneceram estáveis em 3%, respectivamente.

As expectativas de crescimento da renda em um ano subiram de 2,5% em dezembro para 2,7% em janeiro, aumento impulsionado pelo grupo de famílias com renda abaixo de US$ 50 mil ao ano.

Sobre o mercado de trabalho, a percepção média da probabilidade de perder emprego no próximo ano diminuiu a 14,8% em janeiro, mas continua acima da média de 12 meses de 14,6%, conforme o Fed de Nova York.

A percepção sobre encontrar um emprego nos próximos três meses subiu a 45,6%, neste caso abaixo da média de 12 meses de 48,6%.

Já a percepção das famílias sobre a atual situação financeira deteriorou com a maior parte dos entrevistados relatando piora em comparação a um ano atrás.

As expectativas para o próximo ano também se deterioraram, com a maior parte dos consumidores esperando estar em uma situação pior do que a atual contra uma pequena parcela vendo melhora daqui a um ano.

Os consumidores também esperam deterioração na disponibilidade futura de crédito e maior dificuldade para obtê-lo no próximo ano.



Veja também