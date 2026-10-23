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Mercado Financeiro Expectativa de inflação do consumidor da zona do euro para 12 meses sobe a 3,1% em setembro Resultado ocorre após o petróleo Brent superar US$ 100 por barril em setembro

A expectativa mediana de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses avançou de 3,0% em agosto para 3,1% em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 23, pelo Banco Central Europeu (BCE). Foi a segunda alta mensal consecutiva do indicador, em meio à pressão dos preços de energia decorrente da guerra no Oriente Médio.

O resultado ocorre após o petróleo Brent superar US$ 100 por barril em setembro. O BCE elevou os juros duas vezes neste ano, diante das pressões inflacionárias, enquanto investidores esperam manutenção das taxas na reunião da próxima semana.

A percepção mediana de inflação nos 12 meses anteriores também aumentou, de 3,5% para 3,6%. Já as projeções para três e cinco anos permaneceram estáveis em 2,9% e 2,5%, respectivamente. A incerteza em torno da inflação para o próximo ano subiu ligeiramente e seguiu acima do nível anterior ao início do conflito no Oriente Médio.

O levantamento apontou ainda piora nas perspectivas econômicas. A expectativa de crescimento para os próximos 12 meses passou de contração de 1,2% para queda de 1,5%, enquanto a taxa de desemprego projetada avançou de 11,0% para 11,3%.

Em contrapartida, a projeção de aumento da renda nominal subiu de 1,0% para 1,1%, e a de gastos, de 3,6% para 3,7%. A pesquisa ouviu cerca de 19 mil adultos em 11 países da zona do euro.

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