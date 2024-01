A- A+

Carnaval do Recife Expectativa de movimentação econômica no Carnaval do Recife 2024 é de R$ 2,4 bilhões Os números foram divulgados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (17)

A expectativa de movimentação econômica no Carnaval do Recife é de R$ 2,4 bilhões, 20% a mais do que no ano passado, segundo a prefeitura da cidade. Até o momento, 93% da rede hoteleira do Recife está reservada. Estão sendo gerados 50 mil postos de trabalho durante a festividade. Além disso, mais de 100 voos extras estão sendo ofertados para a capital pernambucana. Os números foram divulgados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (17).

“Para além da cultura, a gente está falando de quem trabalha no salão de beleza, quem trabalha fazendo confecção de roupas, de fantasia, no transporte, vendendo caldinho, espetinho, uma cervejinha. Tudo isso representa a movimentação econômica. Uma parte é informal, outra parte é formal, mas a população sai ganhando”, disse o prefeito do Recife, João Campos.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, a festividade carnavalesca é, também, uma oportunidade de gerar emprego e renda para a população. “O Carnaval é uma oportunidade da gente valorizar a nossa cultura, valorizar as nossas raízes, encantar o povo do Recife, de Pernambuco e do Brasil, mas também é uma grande oportunidade de geração e renda para a nossa gente”, afirmou.

Voos adicionais

O incremento de cerca de 100 novas ligações que colocam o Recife como destino é promovido pelas principais companhias aéreas, como Azul, Gol e Latam. Segundo dados divulgados pelas companhias, os dias com maior pico de voos extras são 9 e 10 de fevereiro.

A disponibilidade de voos adicionais com destino à capital pernambucana tem como intuito dinamizar o cenário do Carnaval de 2024 e atrair um considerável número de turistas para a região.

Central do Carnaval

A secretaria de Turismo e Lazer do município promove a Central do Carnaval, que conta com as centrais Gastronômica, de Serviços e Economia Criativa. O espaço vai funcionar de 7 a 13 de fevereiro, na Rua do Observatório, no horário das 16h às 2h.

Uma das novidades deste ano é a ampliação da Arena da Economia Criativa, que funcionará com 35 operações comerciais. O espaço reunirá os artesãos locais, além de outros serviços.

Na área da Arena de Economia Criativa também funcionarão os serviços da Secretaria Executiva de Política Sobre Drogas (Sepod) e da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento.

Já a Arena Gastronômica contará com a operação de 13 restaurantes com menus variados. O projeto é montado pela prefeitura em parceria com a Associação Brasileira de Bares. Além destes serviços, serão disponibilizadas uma central de informações ao folião, outra de Direitos Humanos e também um fraldário, com atendimento gratuito.

E na Central de Serviços, o folião vai encontrar à disposição farmácias, caixas eletrônicos 24h, lojas de customização, espaço Recentro, Procon Recife, a grife do Carnaval e muito mais. Também haverá espaço de achados e perdidos, assistência à saúde, espaço beleza, entre outros.

Coletiva de imprensa sobre o Carnaval do Recife 2024. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Blitz e Intervenções Turísticas

Em mais uma edição, a Blitz do Carnaval vai animar os foliões hospedados na rede hoteleira do Recife. As intervenções serão nos próprios hotéis e em locais estratégicos da cidade. As blitzes também acontecerão em ações do Projeto Olha Recife!.

Nos hotéis, a Blitz do Carnaval acontecerá nos cafés da manhã, saudando e convidando os turistas para o Carnaval de rua. É também uma oportunidade para divulgar a programação da festividade no Recife, além de outros pontos estratégicos da cidade, estimulando a permanência dos turistas na cidade e a visitação das pessoas aos atrativos da capital pernambucana. A programação acontecerá entre os dias 8 e 10 de fevereiro, das 6h30 às 10h30, em 30 hotéis das zonas Norte e Sul da capital.

