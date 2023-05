A- A+

Dia das Mães Expectativa de queda nas vendas do Dia das Mães no Brasil e em Pernambuco, aponta pesquisa No Estado, as vendas podem sofrer uma redução de 9% comparado ao ano anterior

A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou um levantamento sobre as vendas relacionadas ao Dia das Mães de 2023, incluindo uma análise específica para o estado de Pernambuco, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). De acordo com os dados, a previsão é de redução no volume de vendas nos estados.

Segundo a CNC, as vendas totais relacionadas ao Dia das Mães devem chegar a aproximadamente R$13 bilhões em todo o país em 2023, representando uma queda de 4,1% em comparação ao ano anterior.

Em relação a Pernambuco, a previsão é de um volume de vendas de R$284,9 milhões, o que representa uma queda de 9% em relação a 2022.

A CNC também estima que o setor de Vestuário e Calçados vai liderar as vendas no estado de Pernambuco para o Dia das Mães deste ano, alcançando um faturamento de cerca de R$ 100 milhões, seguido pelas Farmácias e Perfumarias (R$ 79,78 milhões), Utensílios Domésticos e Eletroeletrônicos (R$ 38,21 milhões), Móveis e Eletrodomésticos (R$ 31,98 milhões) e Hipermercados e Supermercados (R$ 26,52 milhões).

A procura por itens de menor valor deverá nortear a escolha de presentes nesta data comemorativa, visto que esses produtos têm um impacto menor no orçamento das famílias, especialmente considerando a situação persistente de endividamento.

A pesquisa ainda aponta uma previsão de criação temporária de 21,9 mil vagas de emprego em todo o país para o Dia das Mães, o que representa uma queda de 7,4% em relação ao número de contratações realizadas em 2022. O salário médio de admissão deverá ser de R$1.667,50, um aumento de 7,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já em Pernambuco, a expectativa é de contratação de 490 trabalhadores temporários, o que significa uma queda de 4,48% em relação ao Dia das Mães de 2022.

Além disso, os pesquisadores afirmam que outros fatores podem estar contribuindo para a queda nas vendas do Dia das Mães, como a instabilidade econômica do país e o endividamento das famílias.

ANÁLISE DO DIA DAS MÃES EM PERNAMBUCO

A Fecomércio-PE realizou uma pesquisa de opinião para avaliar a intenção dos consumidores em comemorar o Dia das Mães, bem como seus planos de compra e gastos. A pesquisa revelou que a maioria dos pernambucanos, ou seja, 78,2%, planejam celebrar a data em 2023.

O valor médio gasto com presentes no comércio varejista é de R$178, enquanto nos restaurantes é de R$193. Os empresários do varejo de shopping estão otimistas quanto às vendas do Dia das Mães, com 83,5% esperando vender mais do que no ano passado.

Na área de alimentação, 73,9% dos empresários acreditam em um desempenho superior ao do ano anterior.

