Expectativa para o dólar no fim de 2026 cai de R$ 5,20 para R$ 5,15 no Focus do BC
Mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,28 para R$ 5,26
A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,20 para R$ 5,15, depois de 16 semanas de estabilidade. Considerando apenas as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária diminuiu de R$ 5,20 para R$ 5,05.
A mediana para a cotação da moeda norte-americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,28 para R$ 5,26. Há um mês, era de R$ 5,28. Já a projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30 pela 12ª semana consecutiva, enquanto a estimativa para 2029 caiu de R$ 5,33 para R$ 5,30. Há um mês, era de R$ 5,36.
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A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.