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Mercado Financeiro

Expectativa para o dólar no fim de 2026 fica em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida no Focus do BC

Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,30 para R$ 5,28

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Expectativa para o dólar no fim de 2026 fica em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida no Focus do BCExpectativa para o dólar no fim de 2026 fica em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida no Focus do BC - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 continuou em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida.

Considerando apenas as 75 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou também continuou em R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,30 para R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,29.

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A projeção para o fim de 2028 continuou em R$ 5,30 pela oitava semana seguida.

A estimativa para 2029 oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,36. Há um mês, era de R$ 5,36.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

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