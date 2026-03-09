Expectativas de inflação de 1 ano nos EUA caem a 3% em fevereiro e percepção financeira melhora
A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, 9, pelo Federal Reserve
As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores norte-americanos caíram 3,1% em janeiro para 3% em fevereiro, conforme pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 9, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três anos e cinco anos permaneceram estáveis em 3%, respectivamente.
Somente as expectativas para preços de aluguéis caíram a 5,9% no mês passado, o menor nível desde dezembro de 2024.
Sobre o mercado de trabalho, a percepção média da probabilidade de perder emprego no próximo ano diminuiu a 13,8% em fevereiro, conforme o Fed de Nova York. A percepção sobre encontrar um emprego nos próximos três meses cedeu a 44%.
Já a percepção das famílias sobre a atual situação financeira melhorou, enquanto as expectativas para o próximo ano continuaram estáveis. Os consumidores também esperam melhora na disponibilidade futura de crédito e mais facilidade para obtê-lo no próximo ano.