Experience Club Nordeste debate empresas familiares em Pernambuco

A- A+

O Family Day, evento realizado pelo Experience Club Nordeste e voltado a profissionais que atuam em empresas familiares, reuniu, ontem, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, 560 pessoas. A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, abriu o evento. Por uma hora ela foi entrevistada por Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, e respondeu perguntas da plateia. Durante a conversa Luiza, passeou por vários temas e passou para o público alguns segredos que garantiram o sucesso dela como empresária.

"Quando tenho problemas na empresa, eu chamo alguém que não tem cargo, porque quem tem cargo vai falar aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que é preciso”, disse Luiza, arrancando aplausos do público.



Além de Luiza Trajano, o evento trouxe duas mulheres de negócios com perfis opostos, mas ambas bem-sucedidas em suas escolhas: Natalie Klein, da NK Store; e Marcela Kanner, da Riachuelo. A primeira abdicou de assumir um cargo nas Casas Bahia, empresa da família; e a outra faz parte da terceira geração das Lojas Riachuelo. Ambas falaram sobre os desafios que enfrentaram com as escolhas profissionais que fizeram.

“Em empresas familiares, há muito mais coisas em risco além do sucesso ou não. Tem as relações familiares, que já são delicadas por si só no ambiente não corporativo e tendem ficar bastante delicadas no ambiente corporativo, porque tem as tensões do dia a dia. Então, isso se não for bem trabalhado, pode afetar as relações familiares. Hoje, quem entra numa empresa familiar, já entra com mais respaldo, com combinados e acordos muito bem estruturados”, afirmou Natalie Klein.

Já Marcela Kanner, que é head de comunicação corporativa e marca da Riachuelo, disse que as empresas familiares só prosperam se as famílias prosperarem. “Eu sou superentusiasta da família empresária”, disse ela. Para Marcela, um dos segredos para que os negócios deem certo dentro de uma empresa familiar é que os membros se entendam como uma equipe.

A acionista e CEO da marca de chocolates Kopenhagen Renata Vichi, última atração do evento, disse que entrou para a empresa por fazer parte da família, mas só permaneceu porque entendeu que o papel dela não era de herdeira, mas de sucessora, se assim fizesse por merecer.

“Eu serei a primeira pessoa, com muita humildade, a dizer que não sou mais a melhor pessoa para essa companhia (quando chegar esse momento), portanto tragam alguém melhor que eu. Há milhares de pessoas melhores que eu. Por que eu acho que fui a melhor pessoa para estar até agora? Para construir essa história? Porque o meu objetivo sempre foi perpetuar o nosso negócio além das pessoas”, disse.

Veja também

Déficit primário Secretário do Tesouro reconhece dificuldade em atingir a meta de 2024, mas diz que não há discussão