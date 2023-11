A- A+

Encontro Experience Club Nordeste reúne lideranças empresariais no Jantar do Ano A terceira edição do Jantar do Ano agregou 450 convidados.

A terceira edição do Jantar do Ano agregou 450 convidados ligados a mais de 200 empresas, integrantes do Experience Club Nordeste.

O encontro, que aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, teve como palestrantes a presidente do Pacto Global da ONU, Rachel Maia, os CEOs da Ambev, Jean Jereissati, da Pepsico, Alex Carreteiro, e Eduardo Santos, da Hult EF, presidente da ONG Somos Mover.

O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença com sua esposa Cláudia Monteiro. Também estiveram presentes a diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, com o marido, o diretor do Grupo EQM Eduardo Cunha.

“Estou muito honrado por estar aqui. André é uma unanimidade no Estado. Ele alinha o setor de produção, nos anima a fazer essa interlocucao, que qualifica e capacita nossas participações", afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.





André Farias é CEO do Experience Club Nordeste e que comanda o evento para quem diversidade, inclusão e transformação social são os três pilares do encontro.

Ele destaca ser impossível agregar empresários locais e nacionais, juntar o PIB de Pernambuco, sem a preocupação de mudar vidas.

Por isso, o encontro desta noite também contou com a participação de Fábio Silva, fundador e idealizador do Novo Jeito, Fábrica do Bem e Casa Zero. Juntos, Casa Zero e Excelence Club Nordeste lançaram uma ação para ajudar três mil famílias de baixa renda.

Também participaram a governadora em exercício, Priscila Krause; o secretário de Turiamo, Daniel Coelho, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, e o presidente da Adepe, André Teixeira.

"Esse evento é o evento que todos os anos faz o fechamento dos trabalhos e é o momento de encontro das pessoas queridas e que fazem a economia de Pernambuco girar e influenciam na economia do Nordeste e do País. E é um prazer estar com todos eles", afirmou Priscila Krause.

Veja também

EUA Fed vê sinais de moderação na atividade econômica dos EUA