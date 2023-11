Na ECON Recife 2023, especialistas ensinam como investir no mercado norte-americano

A- A+

Na próxima segunda e terça-feira (13 e 14), o Recife vai sediar o Encontro de Negócios das Américas (ECON) 2023, evento que tem como finalidade promover networking e intercâmbio cultural de empresários, profissionais e investidores locais com os Estados Unidos, abordando temas como investimentos, imigração e mercado imobiliário. Com entrada gratuita, o encontro será no auditório do Sebrae-PE, no Recife, a partir das 8h. As inscrições estão sendo realizadas pelo site do Virtual Ticket.

De acordo com a diretora comercial do ECON, Clara Coutinho Monteiro, o evento é voltado a empresários locais que pretendem internacionalizar suas marcas nos EUA, profissionais que têm interesse em tirar o Green Card ou validar seus diplomas e tentar uma carreira lá fora, investidores que queiram dolarizar seus recursos e até quem deseja comprar um imóvel no país.

"E tudo isso com a ajuda de empresários brasileiros que residem e trabalham na Flórida (EUA) e que, além de acumular casos de sucesso, estão certificados no mercado norte-americano para falar sobre suas áreas de atuação", complementou Clara.

A CEO da Larson Accouting Group, Carol Larson, radicada em Orlando há mais de 20 anos, possui larga experiência no setor financeiro americano e que uma das nove painelistas do evento. Em um dos dois debates que comandará, ela vai falar sobre "Planejamento Tributário pré-imigração e proteção patrimonial". Carol Larson diz que planejamento é a palavra-chave para quem quer empreender nos Estados Unidos.

"Seja latino-americano, europeu ou uma pessoa de qualquer lugar do mundo, para viver 'o sonho do empreendedorismo americano', é necessário se planejar com antecedência, para não ter problemas com a bi-tributação, principalmente", alertou Carol. A empresária acrescenta que, apesar dos desafios para viver e investir nos EUA, o país oferece segurança jurídica e diversos incentivos, incluindo leis transparentes e menores custos de mercadorias, insumos e taxas.

O CEO da John Silva Realty and Associates, John Silva, reconhecido por sua expertise, dedicação e vasta experiência na compra de propriedades nos EUA, também estará à frente de dois painéis. Em um deles, abordará o tema "Realize seu sonho da casa própria nos EUA: seu guia de compra de imóveis em destaque". O empresário diz que, mais do que um serviço de corretagem, oferece uma assessoria completa que inclui advogados, contadores, construtores e uma equipe para garantir uma transação bem-sucedida.

Quanto às condições para se adquirir um imóvel nos Estados Unidos, as possiblidades de financiamento são atrativas. "Existe a possiblidade de financiamento, permitindo que brasileiros adquiram propriedades nos EUA com apenas 25% de financiamento, com parcelamento em 20 anos ou 30 anos".

Além de nove painéis durante os dois dias oito na segunda-feira e outros seis na terça o evento terá duas rodadas de negócios, uma no primeiro dia, às 19h, com jantar no restaurante Nau Frutos do Mar, e a outra no dia seguinte, às 12h30, no mesmo local, com almoço, nas quais os empresários locais poderão, em um tempo de três a cinco minutos, mostrarem seus potenciais.

"A rodada é voltada para empresas que querem internacionalizar sua marca e apresentar seus produtos e serviços. Elas vão ter a oportunidade de expandir seus negócios. Somos uma ponte para facilitar isso para elas", explicou Clara Coutinho Monteiro.

