EVENTO Expo Franquias Nordeste: feira conta com 80 expositores do ramo de franquias O evento vai de 21 a 23 de março

A Expo Franquias Nordeste (EFN 2024), acontecerá de 21 a 23 de março, no RioMar Recife, das 14h às 21h. O evento é voltado para empreendedores, profissionais do setor de franquias, fornecedores, franqueados, consultores, entre outros interessados em franchising que queiram novas oportunidades de networking e expansão de empreendimentos.

Os 20 primeiros credenciados terão desconto no Congresso de Franquias da ABF, podendo acessar palestras com empresários e executivos. O credenciamento para a feira é gratuito e poderá ser feito por meio do site https://expofranquiasne.com.br

A feira contará com mais de 80 marcas de franchising no espaço de feiras, além de dois eventos paralelos imperdíveis, o Franchising Talks e o Congresso de Franquias & Varejo Norte e Nordeste da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

De acordo com dados da ABF, o mercado de franquias no Brasil consolidou sua recuperação e voltou a crescer em 2023, com o faturamento atingindo R$ 240,661 bilhões, variação nominal 13,8% em relação a 2022.

“Escolhemos realizar mais uma edição da EFN no principal shopping do Nordeste e para isso estamos trazendo uma variedade de expositores e os melhores compradores de todo o Norte e Nordeste”, avalia a diretora comercial da Insight Feiras e Negócios, Carol Baía.

“Conhecemos o mercado, entendemos o potencial do Estado e da região para a atração de novos negócios e contribuímos para aproximar empresas que querem expandir operações com empreendedores que anseiam por investir”, acrescenta a diretora de Marketing da Insight Feiras e Negócios, Tatiana Menezes.

Segundo o diretor regional da ABF Nordeste, Fernando Ribeiro, O Franchising é uma boa oportunidade para as pessoas que querem empreender. “Os números provam que o empreendedorismo continua em alta no Brasil e o franchising é um dos caminhos mais seguros e rápido para quem deseja investir, ainda mais se for o primeiro negócio. Cabe ressaltar também a grande variedade de opções no mercado e o aprofundamento dos planos de expansão e a diversidade de formatos, de maneira a se adaptar a diferentes situações”, destacou o executivo.

O público terá acesso a expositores dos segmentos de alimentação, casa e construção, entretenimento e lazer, hotelaria e serviços, limpeza e conservação, moda, saúde, beleza e bem-estar, serviços automotivos, serviços educacionais, comunicação, informática e eletrônicos, entre outros.

