Sebrae Expo Franquias Nordeste: Sebrae-PE oferecerá palestras sobre franchising Empresários e especialistas no modelo de franquias ministrarão os conteúdos no auditório do Sebrae

O Sebrae/PE está oferecendo palestras gratuitas para os participantes da quinta edição da feira EFN – Expo Franquias Nordeste. Empresários e especialistas no modelo de franquias ministrarão os conteúdos no auditório do Sebrae, que será montado no Piso L3 do shopping RioMar, entre os dias 21 a 23 de março.

A Expo Franquias Nordeste - EFN vai permitir que o público conheça opções de investimentos em franquias de diversos segmentos, com investimentos a partir de R$ 30 mil. Paralelamente, no dia 21 acontecerá o Congresso de Franquias & Varejo da ABF, que trará palestras sobre o panorama do franchising brasileiro, das 8h às 14h, com ingresso no valor de R$ 150.

Segundo o analista do Sebrae/PE Vitor Abreu, serão apresentadas temáticas que explicam como identificar oportunidades de investimento e como gerenciar o negócio.

“Nossa expectativa é de que 500 empreendedores acompanhem todo o conteúdo de palestras do Franchising Talks. Cada palestra poderá ser conferida por até 50 participantes simultaneamente e de forma gratuita. Estamos abordando temas muito atuais como a experiência do cliente, algo já muito conhecido pelo varejo, com um olhar mais aprofundado para o franchising, além da importância das estratégias digitais, tendências para 2024 e o papel do franqueado. Queremos clarear as perspectivas para os novos investidores”, afirmou.

A diretora Nordeste da Global Franchise Consulting, Juliana Maranhão, é uma das palestrantes confirmadas. Ela abordará o cenário dinâmico do franchising desde a concepção até a sua expansão.

“Apresentaremos cases de sucesso de franqueadores, quais são as estratégias para tornar uma marca de sucesso, qual estrutura deve ser criada e os diferenciais para transformar em uma grande rede de sucesso”, analisa.

Ao longo da feira, a consultoria vai lançar o Programa Franqueando com Sucesso e irá selecionar dez empresas do Nordeste.

“O lançamento oficial deste projeto internacional da FCI (Front Consulting Internacional) maior rede de consultores de franquia da América Latina) será na feira. As marcas terão 50% do projeto de formatação sendo subsidiado pelo nosso parceiro internacional Front Consulting Internacional. Este projeto já foi implantado em alguns países e agora vamos implantar no Nordeste do Brasil”, informa Juliana Maranhão.

Além disso, o Sebrae está com inscrições abertas para 15 empresas expositoras, sendo dez franquias e cinco microfranquias com um faturamento de até R$ 80 mil. Os expositores participarão de um workshop e as franquias irão receber uma consultoria para aceleração das vendas.

Franchising Talks

21 de março

16h20 – Conhecendo o franchising – Vitor Abreu – analista do Sebrae/PE

17h20 – Tendências no franchising e segredos para o sucesso na relação entre franqueado e franqueador – Fernando Ribeiro – CEO da Sal e Brasa Grill e diretor da ABF Norte e Nordeste

18h20 – Como se tornar um franqueado de sucesso – Manoel Alvino – CEO Ortoestética

22 de março

15h20 – Multicanalidade e experiência do cliente: como o franchising tem acompanhado as mudanças na forma de consumir – Fábio Farias – CEO da Love Gifts

16h20 – Lei de Franquias na prática – conhecimentos essenciais para empreender como franqueado ou criar sua franquia – Marcello Poli – CEO da RDZ Franchising

17h20 – Estratégias do franqueador – Janaína Fernandes – consultora de expansão da Cacau Show

18h20 – Comportamento empreendedor que faz a diferença na gestão da franquia – Andrea Gomes – diretora executiva da Rede Roval

19h10 – Crédito para investir em franquias – como obter e utilizar da melhor forma – Banco do Nordeste e Bradesco

23 de março

15h20 – Estratégias digitais no franchising: o que o franqueado precisa saber antes de investir – Eyder Borges – Co-fundador Redmedia

16h20 – Microfranquias: como funciona, vantagens e desafios – Alexandre Valença – CEO Dry Jet

17h20 – Como nasce uma franquia: conhecendo a estrutura por trás de uma grande rede – Juliana Maranhão – diretora Nordeste da Global Franchise Consulting

18h20 – Como escolher uma marca para investir – Flávio Sciubba – franqueado Yes Comestic e Cacau Show

19h10 – O que esperar do franchising em 2024 – Player Franchising

