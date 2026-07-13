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AGRONEGÓCIO Expo Manga 2026 fortalece o agro e amplia oportunidades no Vale do São Francisco Patrocinado pelo Sicoob, o evento acontece de 22 a 24 de julho, em Petrolina, com orientações financeiras e apoio aos produtores rurais

Com a aproximação da Expo Manga 2026, produtores do Vale do São Francisco intensificam os preparativos para um dos principais eventos do agronegócio regional. Realizada entre os dias 22 e 24 de julho, em Petrolina (PE). A feira reunirá produtores, empresas e instituições para impulsionar a cadeia produtiva da manga. Patrocinador do evento, o Sicoob participará com um estande dedicado à orientação financeira e à apresentação de soluções para o setor.

Para quem vive da produção, a exposição representa uma oportunidade de fechar negócios, ampliar parcerias e planejar o crescimento. É o que destaca o produtor Clênio Araújo, cooperado do Sicoob, que iniciou na cultura da manga em 2013, após mais de 15 anos trabalhando com cebola.

Segundo ele, a mudança de cultura trouxe mais estabilidade, mas também exigiu planejamento e acesso a crédito.

“Me tornei um cooperado do Sicoob em 2016, estava em busca de soluções que ajudassem no dia a dia da minha produção. No campo, a gente precisa de instituições que entendam nossa realidade. Nem todo produtor tem capital próprio, então ter esse apoio faz toda a diferença, tanto para investir quanto para organizar melhor o dinheiro”, contou o produtor.

Assim como ele, muitos produtores têm buscado alternativas para melhorar a gestão financeira e garantir investimentos mais seguros na lavoura. O acesso ao crédito e a orientação especializada são apontados como fatores decisivos para o fortalecimento da produção. Nesse contexto, a presença do Sicoob na Expo Manga 2026 reforça o papel do cooperativismo financeiro no apoio ao desenvolvimento regional. Além de patrocinador, a instituição participa como expositora, apresentando soluções voltadas à realidade do produtor rural.

“A presença em eventos como este permite um contato direto com o produtor, entendendo suas necessidades e contribuindo com orientações financeiras que fazem diferença no dia a dia”, destacou Leonardo Martins Ribeiro, coordenador nacional de agronegócio do Sicoob.

Além de impulsionar negócios, a Expo Manga também evidencia a importância da fruticultura para o Vale do São Francisco, consolidando a região como um dos principais polos produtores e exportadores do país. Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar tendências, trocar experiências e acessar informações sobre gestão e desenvolvimento no campo.

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