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Feira Expo Noivas e Debutantes chega a sua 7ª edição no Shopping Recife Durante seis dias, o amor, a elegância e a criatividade vão ocupar um dos endereços mais movimentados da capital pernambucana

A 7ª edição da Expo Noivas e Debutantes começa nesta quinta-feira (17) e segue até terça-feira (22), na Praça de Eventos do Shopping Recife. Com entrada gratuita, a feira reúne 75 empreendedores dos segmentos de festas e celebrações e tem expectativa de receber mais de 30 mil visitantes durante os seis dias de programação.

De acordo com a organização, a estimativa é movimentar cerca de R$ 1,6 milhão em negócios. O valor considera tanto as vendas realizadas durante o evento quanto os contratos que poderão ser fechados posteriormente a partir dos contatos feitos na feira.

O evento reúne fornecedores voltados para casamentos, festas de 15 anos e outras celebrações. Entre os segmentos representados estão moda, beleza, decoração, gastronomia, fotografia, música, convites, lembranças, cerimonial, viagens e serviços para eventos.

Além da apresentação de produtos e serviços, a programação contará com condições especiais e descontos para algumas contratações realizadas durante a feira. A proposta é concentrar diferentes fornecedores em um mesmo espaço para facilitar a pesquisa e o planejamento dos eventos.

Programação terá experiências gastronômicas e de beleza

Entre as atrações desta edição está a participação da Seu Chapa, que apresentará uma versão de sorvete de bolo de noiva, preparada na hora para degustação dos visitantes.

A programação também terá demonstrações de maquiagem e penteados realizados ao vivo por profissionais de beleza, além de uma exposição de vestidos de noiva apresentados por modelos. Bolos e doces finos também estarão entre os produtos apresentados durante o evento.

Outra atração será a experiência gastronômica da Dr. Gelatox, que utilizará hidrogênio líquido na preparação de sorvetes, produzindo um efeito visual de fumaça durante o processo.

A cake designer Silvinha Freire, da Silvinha’s Specialties, também participará da feira com uma apresentação de bolo de casamento decorado com flores de açúcar, suspiros e uma torre de taças. A produção terá ainda um efeito cenográfico de “nuvem”, feito com nitrogênio em parceria com a Dr. Gelatox.

Segundo o organizador e idealizador da Expo Noivas e Debutantes, Ricardo Coller, a feira busca aproximar o público dos profissionais responsáveis pela organização das celebrações.

“A Expo Noivas e Debutantes nasceu para aproximar as pessoas dos profissionais que ajudam a transformar momentos importantes em experiências inesquecíveis. A cada edição, buscamos elevar o nível da feira, trazer novidades e criar um ambiente onde o visitante possa sonhar, pesquisar e sair de lá mais perto de realizar aquilo que imaginou”, afirmou.

Para Coller, a feira também acompanha as mudanças no mercado de eventos e busca apresentar novas possibilidades para os consumidores.

“Casamento e festa de 15 anos são acontecimentos que ficam para a vida inteira. Por isso, cada escolha tem um significado. Queremos que a Expo Noivas seja esse lugar de descobertas, de encontros e de inspiração, com fornecedores preparados para apresentar o que existe de mais interessante e atual no mercado”, acrescentou.

A Expo Noivas e Debutantes funcionará de acordo com o horário do Shopping Recife: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

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