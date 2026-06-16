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Eventos Expo Noivas e Debutantes espera receber 10 mil visitantes no Recife eira reúne 100 expositores, movimenta R$ 2 milhões em negócios e estreia no Recife Expo Center com sorteios e novidades para noivas e debutantes

A 6ª edição da Expo Noivas e Debutantes PE será realizada entre os dias 19 e 21 de junho, no Recife Expo Center, no bairro de São José, reunindo tendências, fornecedores e oportunidades de negócios para quem está planejando casamentos e festas de 15 anos.

Pela primeira vez sediada no Recife Expo Center, a feira ocupará uma área de 2.200 metros quadrados e contará com cerca de 100 expositores distribuídos em 50 estandes. A expectativa da organização é receber aproximadamente 10 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 2 milhões em negócios durante e após o evento.

O público encontrará serviços e produtos voltados para todas as etapas da organização de eventos, incluindo decoração, gastronomia, fotografia, música, turismo, cerimonial, convites, joias, lembranças e bolos personalizados.

Um dos destaques da edição será a ambientação do hall de entrada, assinada pela arquiteta e decoradora Beth Fonseca. O projeto aposta em um conceito moderno, com elementos geométricos, madeira, iluminação estratégica e uma paleta de cores neutras.

Além das oportunidades de negócios, a feira promoverá sorteios exclusivos para noivas e debutantes que realizarem cadastro no site oficial e fecharem pelo menos um contrato durante o evento. Entre os prêmios estão um bolo personalizado para a celebração escolhida e um final de semana em um resort na Praia de Muro Alto.

A Expo Noivas e Debutantes funcionará das 14h às 21h, com entrada gratuita mediante credenciamento prévio. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial da feira. O evento será realizado no Recife Expo Center, localizado no Cais de Santa Rita, nº 446, no bairro de São José, área central do Recife.

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