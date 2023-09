A- A+

Evento ExpoAgro Nordeste, que começa dia 23, deve movimentar mais de R$ 20 milhões Com mais de 500 expositores, um dos objetivos do evento é a troca de conhecimento e experiências entre profissionais do setor

O Parque de Exposições do Cordeiro, na zona Oeste do Recife, recebe entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro, a 3ª edição da ExpoAgro Nordeste. Durante os nove dias de evento, a expectativa é que circulem cerca 120 mil pessoas no local, entre profissionais do setor, estudantes, investidores e o público em geral. Este ano, a expectativa é que sejam movimentados mais de R$ 20 milhões, superando a marca da última edição.

Dedicada ao setor agrícola, agropecuário e agroindustrial, a ExpoAgro é resultado de uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste (ACNN), a Associação dos Criadores de Gir Leiteiro de Pernambuco (ASSOGIL) e a Associação dos Criadores de Animais de Pequeno e Médio Porte (UNIPARQUE). Leilões, agentes financeiros, expositores, palestras, além de parque de diversões e praça de alimentação, integram a programação.

O evento, que conta com mais de 500 expositores, tem como objetivo a troca de conhecimento e experiências entre profissionais do setor. Além disso, a ExpoAgro traz na programação as mais recentes inovações tecnológicas para a agropecuária da região, promove o fomento e o desenvolvimento do agronegócio local e nacional, além de proporcionar um espaço para networking e negócios.

“Teremos a exposição de maquinário agrícola, apresentações de novas tecnologias, palestras com especialistas do setor, demonstrações práticas, pista de julgamento dos animais, leilões e uma feira de produtos regionais. Uma união de conhecimento, negócio e diversão em família ”, ressalta Ricardo Kühni, Presidente da ACNN.

Um dos leilões confirmados é o 3º Leilão de Genética Nelore RK & Convidados, que vai ocorrer de forma virtual direto do estúdio da Leilonorte, em São Paulo, com ponto de encontro dos criadores no stand da Nelore Nordeste, na 3ª ExpoAgro. Os bovinos da raça Nelore que serão ofertados estarão à mostra para vistoria, nos currais da Expogenética Nordestina.

Além deles, estarão em exposição no evento mais de 3 mil outros animais como bovinos (corte e leite) caprinos, ovinos, equinos, bubalinos e suínos, todos com qualidade genética garantida pelos proprietários e organização. Os animais pertencem a criadores de várias partes do país.

O evento também pretende aproximar os criadores dos agentes financeiros. O Banco do Nordeste e a Carreta do Agro do Banco Brasil já confirmaram presença durante os dias do evento.

“Participar da ExpoAgro oferece às empresas a oportunidade de aumentar sua visibilidade, conectar-se com potenciais clientes e parceiros, apresentar seus produtos e serviços inovadores, além de acompanhar as tendências do mercado da agropecuária e agroindustrial”, destaca Kühni.

A programação completa da ExpoAgro 2023, além da lista de expositores, detalhes sobre as inscrições e a localização dos espaços estão disponíveis no perfil do evento no Instagram: @expoagronordeste e pelo telefone (81) 99795.8048.

Serviço:

ExpoAgro Nordeste 2023

Dias: 23 de setembro a 1º de outubro

Hora: 8h às 20h

Local: Parque de Exposições do Cordeiro

Ingressos: segunda a sexta - inteira R$10,00 e meia entrada R$5,00 / sábado e domingo - inteira R$12,00 e meia entrada R$6,00. Ingresso social - valor de meia entrada com doação de 1kg de alimento (não perecível), de segunda a sexta-feira.

