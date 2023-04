A- A+

Desenvolvimento Regional ExpoBerro tem expectativa de movimentar até R$ 5 milhões em Serra Talhada Exposição contará com diversas atrações, com criadores e investidores de todo o Brasil, exposições e leilões de forma presencial e virtual

O município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, vai sediar, entre os dias 18 e 23 de abril, a ExpoBerro, maior exposição de Caprinos e Ovinos do Nordeste. O evento tem uma expectativa de movimentar até R$ 5 milhões na cidade sertaneja, a primeira de Pernambuco a recebê-lo. O encontro é promovido em parceria com Associação Brasileira de Dorper e Whiter Dorper (ABCDorper), com realização da Prefeitura Municipal, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável e Sebrae,



A cidade foi escolhida através de uma disputa entre os municípios que apresentaram o projeto. A exposição contará com atrações, com a presença de criadores e investidores de todo o Brasil, além de exposições e leilões de forma presencial e virtual, com julgamento das raças.



Prefeita do município, Márcia Conrado destacou a importância do evento para economia da cidade. “Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais a cadeia produtiva da caprinovinocultura em Serra Talhada, uma atividade econômica muito importante para toda a região do Sertão. Estamos preparando um grande evento, que trará não só visibilidade para Serra Talhada, mas também oportunidade de negócios. Será uma exposição de impacto regional e nacional”, enfatizou.

De acordo com o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira, será elaborado um estudo detalhado pelo Sebrae para medir a movimentação financeira do evento. “Estima-se, inicialmente, que teremos uma movimentação de R$ 5 milhões na nossa cidade. Além dos negócios gerados, o evento é a marca da consolidação do fortalecimento da caprinovinocultura no município”, afirmou.



Além dos leilões para comercialização dos animais, a ExpoBerro terá uma missa em comemoração ao Dia Estadual das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais, celebrado no dia 19 de abril. Terá também o festival do cordeiro, em que um mestre churrasqueiro irá elaborar pratos específicos com este tipo de carne e o churrasco Fogo de Chão.

