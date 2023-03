ExpoCarpina entra na agenda de debates do Governo do Estado

A- A+

Marcada para acontecer entre os dias 19 e 23 de abril, a 44ª edição da ExpoCarpina - segunda maior exposição de animais de Pernambuco -, foi apresentada ontem (21) pelo deputado estadual France Hacker (PSB) – juntamente com um grupo de produtores envolvidos com o evento - ao novo secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Aloísio Ferraz. O encontro também teve o objetivo de garantir o apoio da pasta à exposição na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



Entre os presentes, estavam o presidente da Associação dos Criadores da Mata Norte de Pernambuco, Edval Gomes Júnior; do diretor da associação, Roy Azevedo; do coordenador do evento, Alberto Benning e de Rodrigo Azevedo, também integrante do grupo gestor da ExpoCarpina. Em 2022, a agropecuária pernambucana representou mais de R$ 17 bilhões, ou o equivalente a 6,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, segundo dados da Agência Condepe/Fidem.

Vitrine para

produção

Durante o encontro, Hacker destacou a importância do apoio do Governo à Expocarpina, considerada uma vitrine para as produções agropecuárias da região. Segundo o deputado estadual, é importante a manutenção de programas de incentivo às atividades de agricultura e pecuária da região. “A exposição é a mais importante do interior do Estado e a segunda de Pernambuco”, ressaltou o parlamentar.



Segundo Alberto Benning, o secretário foi receptivo, comprometendo-se no apoio ao evento. “A exposição de animais vai ser no Parque Senador Paulo Guerra e o secretário nos confirmou a presença. Sentimos o empenho do Governo em ajudar e fomentar negócios do setor agropecuário”, destacou.

Crescimento

do PIB

“O setor precisa crescer para garantir o crescimento do PIB”, analisa Benning. Sobre o evento, ele afirmou: “estamos prevendo a participação de expositores de veículos, máquinas e equipamentos, todos os segmentos na área e seus produtos derivados, como alimento para animais e defensivos agrícolas. Haverá um leilão também- com a mostra online de animais do Nordeste inteiro - marcado para o dia 22. A entrada será franca”, arrematou.

