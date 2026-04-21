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ExpoCarpina ExpoCarpina começa nesta quarta (22) e deve movimentar R$ 50 milhões Com entrada gratuita, evento segue até domingo (26) com uma programação diversificada que reúne exposição e leilões de animais, competições de cavalos, máquinas agrícolas, rodada de negócios, palestras e shows

A partir da próxima quarta (22) até o próximo domingo (26), a cidade de Carpina recebe a 47ª edição da ExpoCarpina, tradicional feira agropecuária da Mata Norte de Pernambuco. Com entrada gratuita e funcionando das 8h às 22h, o evento conta com uma programação diversificada que reúne exposição e leilões de animais, competições de cavalos, máquinas agrícolas, rodada de negócios, palestras e shows culturais.

A feira é promovida pela Associação dos Criadores da Mata Norte de Pernambuco (Acrimnep). Segundo a organização do evento, a estimativa de público para os cinco dias de programação é de 40 mil pessoas e deve gerar um faturamento de pelo menos R$ 50 milhões. Beto Coutinho, um dos diretores da Acrimnep, destacou os impactos positivos da exposição na região.

“É uma feira agropecuária que faz parte do calendário oficial do estado, abrange toda a área pernambucana e estados vizinhos. Isso é um incremento para o agronegócio, mexe muito com hotelaria e movimenta toda a economia da região”, comentou Coutinho.

Leilão

Um dos destaques da programação da ExpoCarpina são os leilões de animais. O primeiro será o Carpina Quarter, que leiloará cavalos da raça Quarto de Milha na próxima quinta, às 19h. O evento é promovido pelo Haras EGR e pelo Rancho CM, e a leiloeira é o Agreste Leilões. A expectativa de público é de 300 pessoas e o faturamento estimado é de R$ 1,5 milhão.

Já o segundo será o União das Marcas, que leiloará 1.500 gados selecionados para cria, recria e engorda no próximo sábado, às 12h. O leilão é promovido pelo BC Agropecuária e pela Agropecuária Vila Rica, e a leiloeira é a Terra Nova. O evento será transmitido no YouTube, pelo canal RuralPlay, e deve reunir, segundo os organizadores, 400 pessoas, podendo arrecadar R$ 4,5 milhões.

“No Leilão da União das Marcas, nós estamos trazendo criadouros da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas. A gente vai ter criadouros desses estados ofertando seus animais. É a movimentação do agronegócio com incentivo em toda Região Nordeste”, destacou José Afonso, que organiza o leilão com Beto Coutinho.

Competição

Na programação de equinos, o público também poderá acompanhar ainda a 8ª etapa do Campeonato Pernambucano de 3 Tambores, com cavalos Quarto de Milha, entre os dias 24 e 26. Outra atração serão as provas de marcha da raça Mangalarga Marchador, que serão realizadas entre os dias 23 e 26. Todas as atividades ocorrem às 9h.

Palestras

Na sexta-feira, a ExpoCarpina contará com palestras técnicas durante a programação. Entre os temas que serão abordados estão “Prorrogação das Dívidas Rurais junto às instituições financeiras”, “Recuperação Judicial do produtor rural” e “Apagão de mão de obra”. Ao longo dos dias, alunos das escolas municipais de Carpina também realizarão visitas à feira, onde aprenderão teoria e prática sobre cuidados com os animais.

Estrutura

Situado às margens da BR-408, o Parque de Exposição Senador Paulo Guerra ocupa uma área de 7 hectares. O local dispõe de infraestrutura completa para sediar eventos de todos os portes e tem capacidade para acolher até 50 mil pessoas, entre produtores rurais, profissionais do setor e visitantes em geral.

Shows

Além do setor de negócios, a ExpoCarpina também oferece entretenimento com shows regionais. O destaque da programação musical é o cantor Gabriel Vaqueiro. Natural de Carpina, o artista vive um momento de ascensão na carreira, acumulando apresentações em rede nacional e consolidando seu nome no cenário musical brasileiro.

Apoio

A ExpoCarpina conta com apoio do governo do estado, por meio da governadora Raquel Lyra; da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, por meio do secretário Cícero Moraes; da Prefeitura de Carpina, por meio da prefeita Eduarda Gouveia; da Assembleia Legislativa de Pernambuco, por meio do deputado estadual Gustavo Gouveia; e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

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