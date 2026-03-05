A- A+

Agronegócio ExpoGaranhuns evidencia agronegócio do Agreste e promete fortalecimento de negócios na região Feira agropecuária ocorre em Garanhuns, de 11 a15 de março

De 11 a 15 de março, no Parque Acauã, em Garanhuns, no Agreste, será realizada a primeira edição da ExpoGaranhuns. Com uma programação diversificada e entrada franca, a feira agropecuária reúne exposição e shopping de animais, leilão, concurso leiteiro, palestras técnicas e shows culturais.

O evento é uma iniciativa da Cooperativa de Produtores do Agreste Meridional (Coopam), com correalização da Nelore Nordeste e coordenação acadêmica da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape). O presidente da Coopam, André Valença, destacou a importância da feira tanto para Garanhuns quanto para as cidades vizinhas.

“Decidimos realizar a ExpoGaranhuns para dar visibilidade à cooperativa e mostrar o potencial econômico que Garanhuns e a região do entorno tem. Garanhuns e região vivem um momento muito auspicioso na agropecuária, não só na agricultura familiar, mas também com o grande produtor”, afirmou.

O Agreste Meridional se destaca como a maior região do agronegócio do estado e uma das mais relevantes do Nordeste, com forte presença na produção de leite, carne bovina, suína e avicultura de postura, que movimenta bilhões de reais anualmente.

Na ExpoGaranhuns, a expectativa é de que 3 mil pessoas circulem diariamente nos dias do evento. Segundo Valença, a movimentação no espaço aliada à data em que ocorre a feira, antecedendo o mês do plantio da safra, deve proporcionar um ambiente de negócios no setor agropecuário.

“É uma oportunidade das empresas que vendem serviços e produtos para agricultura fecharem negócio, dos bancos privados e públicos oferecerem seus financiamentos. Nossa intenção é que aquele expositor que venha faça negócio, mesmo que seja depois da exposição”, disse.

O evento contará com diversos estandes que apresentarão máquinas agrícolas, veículos, insumos, tecnologias, crédito rural e soluções em energia renovável. Além disso, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sebrae) disponibilizará um pavilhão com 30 espaços para micro e pequenos empreendedores, agricultores familiares e artesãos.

Leilão

Outra atração da ExpoGaranhuns será o leilão de gado de corte, que deve reunir 1.500 animais de forma virtual. A modalidade de venda, no entanto, ocorre de maneira presencial, no dia 14, a partir das 13h.

Do dia 11 ao dia 14, a feira também contará com a modalidade de shopping de animais, uma modelo de venda onde os animais ficam expostos, permitindo que o proprietário negocie diretamente com o comprador.

Exposição de animais e Concurso Leiteiro

A ExpoGaranhuns contará ainda com a exposição de cerca de 600 animais, entre gado leiteiro e de corte, ovinos, caprinos e cavalos da raça Campolina. Além da mostra, outra atração da programação será a realização do concurso leiteiro, que distribuirá um total de R$ 80 mil em premiações.

Palestras

Na programação da feira, também serão oferecidas palestras científicas. As discussões serão realizadas em parceria com a Ufape, de 11 a 14 de março, com conteúdos que abrangem as áreas da economia, agricultura, pecuária e outras.

Após a programação técnica e as palestras, sempre a partir das 18h, o palco cultural receberá artistas regionais. Os shows ocorrem dos dias 12 a 14 de março. A abertura oficial da ExpoGaranhuns será na quarta-feira, 11 de março, às 18h. De quarta a sábado o evento funcionará das 9h às 23h e no domingo das 9h às 17h. Para outras informações, acesse o instagram @expogaranhuns.

A ExpoGaranhuns conta com apoio do governo de Pernambuco e da prefeitura de Garanhuns, além de instituições financeiras e empresas privadas.

