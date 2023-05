EXPOISP Brasil - Olinda 2023: Feira de Negócios em Internet e Telecomunicações chega à 7ª Edição

A- A+

A EXPOISP Brasil - Olinda 2023, feira de negócios do setor de Internet e Telecomunicações, está prestes a realizar sua sétima edição. O evento contará com a participação de mais de 100 expositores, apresentando produtos, tendências e soluções de marcas nacionais e internacionais ao mercado, e acontece entre os dias 10 e 12 de maio, no Pernambuco Centro de Convenções. Profissionais da área podem se inscrever gratuitamente através do site www.olinda.expoispbrasil.com.br.

"Nosso objetivo é apresentar as principais inovações e tendências globais no setor de provedores de internet, conectando marcas, investidores e especialistas da área com o mercado pernambucano. Queremos promover networking e ampliar o conhecimento para os diversos profissionais de ISP, apresentando os avanços do setor, impulsionando a cadeia regional e contribuindo para a geração de novos negócios", destaca Francisco Henrique Nascimento, diretor da Start Produções e Eventos.

Com projeção de gerar negócios na ordem de R$ 50 milhões, um crescimento de pouco mais de 20% em relação aos números da edição de 2022, a EXPOISP Brasil - Olinda 2023 também proporcionará importantes oportunidades de intercâmbio profissional através de uma extensa programação de conteúdo e espaços tecnológicos interativos. Entre os principais destaques, estão o LAB ISP e a Arena Experience.

O evento trará este ano o lounge Tecnologia & Inovação, com ambientes destinados a experiências interativas, como a Arena Experience. A EXPOISP Brasil - Olinda 2023 também contará com o projeto LAB ISP, um espaço direcionado a apresentações, workshops e rodadas de mercado sobre diversos temas, desde gestão e inovação até assuntos técnicos.

"Nesta edição, a feira proporcionará um ambiente ainda mais estruturado e robusto para expositores e público, ocupando todo o pavilhão e o mezanino do Pernambuco Centro de Convenções. A expansão da estrutura está sendo planejada estrategicamente para receber os visitantes com tranquilidade e conforto, em espaços que favoreçam o intercâmbio profissional e a realização de novos negócios", ressalta Amabili Fernanda Nunes, diretora da Evolution Promoções e Eventos.

EXPOISP BRASIL - OLINDA 2023

Data: 10, 11 e 12 de maio de 2023.

Horário: 8h às 20h.

Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda).

Informações e inscrições: www.olinda.expoispbrasil.com.br

