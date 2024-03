A- A+

ENERGIAS RENOVÁVEIS Exporenováveis 2024: Evento promove discussões sobre o futuro das energias renováveis em Pernambuco Exposição acontece nos dias 6 e 7 de março, no auditório do Museu Cais do Sertão

Acontece nos dias 6 e 7 de março, no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a Exporenováveis 2024, evento que reunirá especialistas e empresas do setor para discutir o crescente mercado de fontes limpas de energia em Pernambuco.

Com 450 m² em estandes e palestras para área de energia renovável, os painéis incluem temáticas como: A Importância de Empresas Preparadas para o Mercado Solar e de Renováveis; O Desenvolvimento da Energia Eólica no estado de Pernambuco; A gestão de Energia como Modelo de Negócio Lucrativo; Como Investir na Combinação de Diferentes Fontes de Energia?; Evolução do Mercado e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado.

Cada painel oferecerá percepções e debates sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelos empresários e investidores no mercado solar, contribuindo, sobretudo, para a expansão do setor. O evento é aberto ao público e curiosos no tema também poderão participar e assistir às atividades.

O público-alvo inclui investidores em busca de oportunidades lucrativas e sustentáveis, empresários que desejam ingressar ou se atualizar no mercado de energias renováveis, acadêmicos envolvidos com pesquisas na área e representantes do governo interessados em promover o desenvolvimento sustentável do setor. Além disso, a exposição é uma oportunidade para estudantes explorarem se desejam seguir carreira neste campo.

O presidente da Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS), Rudinei Miranda, acredita que o evento será a porta de entrada para o planejamento e amadurecimento do mercado no estado de Pernambuco.

“A gente realmente vai trazer um conjunto de pessoas que vão apresentar o que há de melhor no Brasil e no mundo, para que nós pernambucanos, nossos engenheiros, nossos investidores e nossos empresários consigam consumir, e também ver o quanto é importante investir nessa área, né? E o quanto se tem oportunidade”, explicou Miranda.

Nomes com como Hewerton Martins (DF), liderança nacional do Movimento Solar Livre; Joiris Dachery (PR), CEO da Energês; o especialista em energia solar Vinicius Ayrão (RJ), que é engenheiro e palestrante; Vanessa Martins (MS), mestre em eficiência energética e especialista em Micro e Mini Geração Distribuída - MMGD (energia fotovoltaica); o advogado Lucas Pimentel (PE), que atua em Direito de Energia, entre outros convidados, participarão da Expo.

Painel interativo

O presidente também compartilhou com exclusividade para a Folha de Pernambuco, detalhes sobre a parceria com a Eurovia, empresa do mercado automotivo, para a exposição de dois veículos elétricos durante a exposição.

Segundo o gestor, um dos carros estará em exibição, enquanto o outro estará disponível para test-drive aos participantes.

Confira a programação:

