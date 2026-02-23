A- A+

energia ExpoRenováveis 2026 reúne líderes do setor e debate futuro da energia limpa no Brasil Evento será realizado de 3 a 5 de março, no Cais do Sertão

Um evento no Recife debaterá o futuro da energia renovável no Brasil. A ExpoRenováveis 2026 ocorre de 3 a 5 de março, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife. O terceiro encontro reúne empresários, investidores, gestores públicos, pesquisadores e especialistas.

A expectativa da organização é receber mais de 4 mil visitantes ao longo de três dias, além de até 600 participantes no Congresso Exclusivo e VIP, voltado ao aprofundamento técnico, regulatório e estratégico do setor. A exposição comercial e o salão de veículos elétricos terão entrada gratuita. A feira comercial reunirá soluções digitais, equipamentos de última geração e sistemas inteligentes aplicados à energia limpa.

A ExpoRenováveis é coordenada pela Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), e a edição de 2026 marca também os dez anos de atuação da entidade.

“A edição de 2026 marca os dez anos da Aperenováveis e, por isso, buscamos inovar, ampliando a programação, fortalecendo conexões estratégicas e criando um ambiente ainda mais propício ao debate, à geração de negócios e à apresentação de soluções tecnológicas para o setor”, afirma o presidente da entidade, Rudinei Miranda.

Tema

Com o tema “Energia Limpa Agora”, a ExpoRenováveis 2026 tem por objetivo, segundo a organização, estimular soluções práticas que conectem diferentes atores do ecossistema de energias renováveis.

“O tema deste ano traduz exatamente o momento que vivemos. A sociedade pede respostas concretas diante de um setor que avança em ritmo acelerado. A Expo se consolida como uma plataforma de visibilidade, negócios e compromisso institucional com a transição energética”, disse o diretor da regional Recife da Associação Pernambucana de Energias Renováveis, Rodrigo Neves.

Para participar, os interessados deverão inscrever-se por meio do site. Outras informações poderão ser obtidas no mesmo endereço.



Veja também