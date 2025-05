Exportação de smartphones da China para os EUA é a menor em mais de uma década

A- A+

As remessas chinesas do iPhone e de outros dispositivos móveis da Apple para os Estados Unidos caíram, em abril, para o menor patamar desde 2011.

O recuo evidencia como a ameaça de tarifas americanas sufocou o fluxo de produtos de alto valor entre as duas maiores economias do mundo.

De acordo com dados alfandegários detalhados nesta terça-feira, as exportações de smartphones caíram 72%, para pouco menos de US$ 700 milhões no mês passado, superando em muito a queda geral de 21% na exportação total de produtos da China para os EUA.

O movimento destacou a forma como a política de tarifas do presidente americano Donald Trump — que chegou a elevar a alíquota sobre produtos chineses para 145% — está interrompendo as cadeias de suprimentos de tecnologia e desviando eletrônicos para outros países.

Os dois países chegaram a um acordo em 12 de maio para reduzir drasticamente as tarifas impostas um ao outro durante 90 dias.

No entanto, investidores ainda temem uma possível guerra comercial global que corroeria parte do comércio bilateral EUA-China, que atingiu US$ 690 bilhões em 2024, dizimando indústrias e elevando os preços para os consumidores.

As tensões permanecem altas: Pequim acusou esta semana o governo Trump de minar as recentes negociações comerciais em Genebra ao aplicar sanções aos chips de Inteligência Artificial (IA) da Huawei Technologies.

No ano passado, as três maiores importações pelos EUA da China foram smartphones, laptops e baterias de íon-lítio, enquanto gás liquefeito de petróleo, petróleo, soja, turbinas a gás e máquinas para fabricar semicondutores foram algumas das exportações mais valiosas dos EUA para o país asiático.

O valor das exportações de componentes de telefones para a Índia — onde fica a maior base de produção de iPhones da Apple fora da China — quase quadruplicou ao longo do último ano, de acordo com a Administração Geral de Alfândega da China.

A Apple acelerou a transferência da produção para a Índia, embora Trump tenha criticado recentemente essa prática e solicitado a empresa a trazer a fabricação do iPhone para casa. O dispositivo nunca foi produzido nos EUA, um projeto que parece inviável, pelo menos a curto prazo.

