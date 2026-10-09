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Exportação Exportações aos Estados Unidos crescem 31,9% em setembro; no acumulado do ano, queda é de 6,5% Vendas brasileiras ao mercado americano somam US$ 27,5 bilhões entre janeiro e setembro; produtos sujeitos às sobretaxas mais elevadas têm retração

As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 31,9% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, alcançando US$ 3,5 bilhões. A recuperação ainda não foi suficiente para reverter a queda de 6,5% acumulada no ano, equivalente a US$ 1,9 bilhão a menos em vendas, segundo a nova edição do Monitor do Comércio Brasil–EUA, elaborado pela Amcham Brasil com base em dados do Comexstat.

No mês de setembro, o crescimento das exportações ocorreu tanto em valor quanto em quantidade. O volume vendido aos Estados Unidos aumentou 3,1%, enquanto o preço médio avançou 28% em comparação com o mesmo mês de 2025 — período em que estavam em vigor tarifas adicionais de até 50%.

Já no acumulado deste ano, o resultado segue negativo: as exportações de bens com sobretaxas recuaram 8,1%, enquanto as de produtos sem sobretaxas caíram 5,1%. A maior retração ocorre entre os itens sujeitos às alíquotas mais elevadas (de 25% ou 37,5%): queda de 25,4% ou aproximadamente US$ 1,4 bilhão.

Entre os dez principais produtos sujeitos a essas sobretaxas, nove registram queda nas exportações aos Estados Unidos no acumulado do ano. Madeira de coníferas apresenta a maior retração percentual (-50,6%), seguida por granitos trabalhados (-34,1%), sebo bovino (-33,4%), fumo não manufaturado (-32,2%) e outras portas (-29,3%).

Do lado das importações, setembro marcou o terceiro mês consecutivo de crescimento. As compras brasileiras de produtos americanos avançaram 2,1% em setembro, puxadas principalmente por combustíveis (+108,5%) e máquinas de processamento de dados (+31,4%). No acumulado de janeiro a setembro, as importações provenientes dos Estados Unidos registram queda de 7,1%, totalizando US$ 31,8 bilhões.

Exportações crescem para o mundo

A retração das exportações brasileiras aos Estados Unidos no acumulado de 2026 alcança os três grandes setores da economia.



Entre janeiro e setembro, as vendas da indústria de transformação ao mercado americano recuaram 1,2%, enquanto avançaram 6,3% para o restante do mundo. Ainda assim, os Estados Unidos permanecem como o principal destino das exportações industriais brasileiras, respondendo por 15,7% do total.

Na indústria extrativa, houve queda de 32% nas vendas brasileiras para os Estados Unidos no ano, ante crescimento de 21,2% para os demais mercados. Na agropecuária, as exportações ao mercado americano caíram 17,8%, enquanto cresceram 8,9% para os demais destinos.

Principais números | Jan.–Set. de 2026

• Exportações Brasil → Estados Unidos: US$ 27,5 bilhões | -6,5%

• Importações Estados Unidos → Brasil: US$ 31,8 bilhões | -7,1%

• Déficit brasileiro: US$ 4,3 bilhões

• Bens sem sobretaxa: US$ 15,0 bilhões | -5,1%

• Bens com sobretaxa: US$ 12,5 bilhões | -8,1%

• Produtos sujeitos às sobretaxas de 25%–37,5%: US$ 4,1 bilhões | -25,4%

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