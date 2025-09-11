Exportações aos EUA tiveram queda em agosto, afetadas por aumento de tarifas, revela Amcham
Foi registrada uma queda de 18,5% em relação ao mesmo período de 2024
As exportações do Brasil aos Estados Unidos em agosto foram prejudicadas pelas sobretaxas, que contribuíram para a queda de 18,5% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados compilados pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). Segundo levantamento da Amcham com base em dados da ComexStat, as exportações brasileiras de itens com sobretaxa aos Estados Unidos caíram 22,4%, puxando o desempenho negativo do mês.
Por categoria, a exportação de itens com tarifa de 10% aos Estados Unidos despencou 35,9% em agosto em relação a igual mês de 2024. A de produtos com sobretaxas de 40% ou 50% viram um decréscimo de 14,4%. Os produtos alvo das medidas da Seção 232, que incluem artigos de alumínio e aço, também sofreram redução, de 22,6%.
Os produtos não sujeitos a sobretaxa, embora menos afetados, ainda assim registraram queda de 7,1%, influenciada pela diminuição na demanda norte-americana por petróleo, que caiu 37%, e semiacabados de ferro e aço, que recuaram 23,4%, disse a Amcham em relatório.
Leia também
• Celulose brasileira fica totalmente isenta de tarifaço de Trump
• Exportadores de carne bovina preveem alta nas vendas ao exterior, mesmo com tarifaço de Trump
• Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump
Mesmo face aos desafios impostos pelas tarifas, alguns setores apresentaram performance positiva. Produtos como pneus de borracha, equipamentos de engenharia civil e gorduras animais conseguiram expandir suas vendas nos EUA. Segundo a Amcham, isso sugere que a antecipação de embarques foi uma estratégia entre exportadores para mitigar os impactos tarifários.