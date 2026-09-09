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Mercado

Exportações brasileiras aos EUA crescem 12,1% em valor em agosto, aponta Amcham Brasil

Acumulado de janeiro a agosto, as vendas do Brasil com destino ao mercado norte-americano somaram US$ 24,1 bilhões

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A exportação dos produtos brasileiros despencam em 9,7% em comparação ao período de 2025 A exportação dos produtos brasileiros despencam em 9,7% em comparação ao período de 2025  - Foto: Unsplash/Reprodução

Em agosto, as exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceram 12,1% em valor na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil com base em dados do Comexstat.

O avanço, porém, foi acompanhado por queda de 17,3% na quantidade exportada, que atingiu o menor nível para um mês de agosto desde 2021.

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"O crescimento em valor foi sustentado pelo aumento dos preços médios, embora produtos como carne bovina, semimanufaturados de ferro ou aço, aeronaves e café também tenham registrado altas relevantes em quantidade", aponta a Câmara de Comércio norte-americana em nota.

A entidade destaca que o desempenho mensal já foi impactado pelas tarifas adicionais de 40% e 50%, impostas pelos EUA a partir de agosto do ano passado.

Apesar do crescimento do valor dos embarques em igual mês deste ano, os produtos atualmente sujeitos às sobretaxas mais elevadas, de 25% a 37,5%, registraram queda de 10,5%, observa a Amcham.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas do Brasil com destino ao mercado norte-americano somaram US$ 24,1 bilhões, o que representa tombo de 9,7% frente a igual período de 2025.

"O comércio bilateral permanece em trajetória de retração em 2026, com queda tanto das exportações quanto das importações. Brasil e Estados Unidos comercializaram cerca de US$ 5,2 bilhões a menos no ano, com perdas para ambas as economias.

Esse quadro reforça a importância de buscar soluções que reduzam barreiras e contribuam para fortalecer o comércio bilateral", afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Grandes setores

O Monitor da Amcham Brasil mostra que a retração das vendas brasileiras aos Estados Unidos no acumulado do ano alcança os três grandes setores da economia, em contraste com o desempenho das exportações brasileiras para os demais mercados.

De janeiro a agosto, as exportações da indústria de transformação aos EUA caíram 4,9%, enquanto as vendas do setor para o restante do mundo subiram 6,6%.

Na indústria extrativa, as vendas ao mercado norte-americano recuaram 28,9%, enquanto avançaram 19,6% para os demais mercados. Por fim, na agropecuária, os embarques para os EUA caíram 26,7%, enquanto cresceram 9,5% para o restante do mundo.

Entre os dez principais produtos exportados aos Estados Unidos no acumulado do ano, seis registraram queda, com destaque para petróleo bruto (-31,5%); semimanufaturados de ferro ou aço (-4,3%); ferro-gusa (-8,1%) e celulose (-1,9%).

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