Mercado Exportações brasileiras em janeiro caíram 24,5% para a Argentina e 6,2% para a UE A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 310 milhões

As exportações de produtos brasileiros para a Argentina caíram 24,5% em janeiro deste ano e somaram US$ 914 milhões (foi exportado US$ 1,2 bilhão para aquele país em janeiro do ano passado). As importações diminuíram 13,6% e totalizaram US$ 766 milhões (ante US$ 886 milhões no mesmo mês de 2025). Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 150 milhões no primeiro mês do corrente ano.

Também houve queda nas vendas para a União Europeia, de 6,2% (somando US$ 3,92 bilhões, ante US$ 4,18 bilhões em janeiro de 2025).

As compras caíram 11,9% (somando US$ 3,62 bilhões, ante US$ 4,09 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 310 milhões.

Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Os dados da balança comercial brasileira de janeiro de 2026 foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).



