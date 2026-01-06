A- A+

MERCADO Exportações brasileiras para a China cresceram 6% em 2025 Houve superávit de US$ 29,091 bilhões com o país asiático no ano passad

As exportações de produtos brasileiros para a China cresceram 6% em 2025 (somando US$ 100,021 bilhões, ante US$ 94,372 bilhões em 2024). Pelo lado das importações, houve alta de 11,5% nas compras vindas da China no ano passado (totalizando US$ 70,930 bilhões, ante US$ 63,636 bilhões em 2024).

Houve superávit de US$ 29,091 bilhões com o país asiático no ano passado.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Dezembro

As exportações subiram 39,1% em dezembro (totalizando US$ 7,207 bilhões no mês passado, frente a US$ 5,182 bilhões em dezembro de 2024).

Já as importações de produtos asiáticos cresceram 5,6% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 5,443 bilhões x US$ 5,153 bilhões).

