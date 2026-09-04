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mercado Exportações brasileiras para a UE crescem 46,4% em agosto; vendas para a Argentina caem 9,6% No período acumulado de janeiro a agosto de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 15,0% e atingiram US$ 37,293 bilhões

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 46,4% em agosto deste ano e somaram US$ 5,824 bilhões, ante US$ 3,978 bilhões em agosto de 2025. As importações subiram 11,8% (somando US$ 4,725 bilhões, ante US$ 4,228 bilhões no mesmo mês do ano passado). A balança comercial com este bloco resultou em superávit de US$ 1,100 bilhão em agosto.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 15,0% e atingiram US$ 37,293 bilhões. As importações subiram 2,1% e totalizaram US$ 34,0 bilhões. Consequentemente, no período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 3,293 bilhões.

Argentina

No caso da Argentina, as exportações caíram 9,6% e somaram US$ 1,479 bilhão. As importações cresceram 6,9% e totalizaram US$ 1,099 bilhão. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 380 milhões.

Nos oito meses do ano, as vendas para a Argentina caíram 17,5% e atingiram US$ 10,228 bilhões. As importações cresceram 4,2% e chegaram a US$ 8,647 bilhões. Com isto, no período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,581 bilhão.

Argentina e UE, ao lado da China e dos Estados Unidos, são os principais parceiros comerciais do Brasil.

Os resultados da balança comercial de agosto, em que foi registrado superávit de US$ 7,394 bilhões, foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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