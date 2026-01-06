A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS Exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 3,2% em 2025 Houve déficit de US$ 480 milhões com o bloco europeu no ano passado

As exportações de produtos brasileiros para a União Europeia cresceram 3,2% em 2025, somando US$ 49,810 bilhões, ante US$ 48,276 bilhões em 2024. Pelo lado das importações, a alta foi o dobro, de 6,4%, no ano passado, totalizando US$ 50,290 bilhões, ante US$ 47,260 bilhões em 2024.

Houve déficit de US$ 480 milhões com o bloco europeu no ano passado, quando era esperada a assinatura do acordo com o Mercosul.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC).

Dezembro

Apenas em dezembro, mês em que a assinatura do acordo foi frustrada, as exportações de produtos europeus subiram 39,0% (totalizando US$ 4,288 bilhões, frente a US$ 3,083 bilhões em dezembro de 2024).

Já as importações de produtos europeus cresceram 9,7% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 4,013 bilhões x US$ 3,658 bilhões).

Veja também