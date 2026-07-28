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Comércio Internacional Exportações brasileiras para Argentina caíram 18% nos últimos 12 meses Queda no comércio ocorre em meio a uma relação conturbada entre os presidentes Lula e Milei

As exportações brasileiras para a Argentina, terceiro maior parceiro comprador do país, caíram 18,1% nos últimos 12 meses, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O país governado por Javier Milei, porém, só fica atrás de China e Estados Unidos entre os maiores compradores da balança comercial brasileira.

Quanto exportamos?

No mês de junho, as exportações para o país vizinho totalizaram US$ 1,3 bilhão. Um ano antes, o saldo de vendas brasileiras à Argentina foi de R$ 1,6 bilhão. Com isso, a participação da Argentina nas exportações brasileiras caiu de 5,6% para 3,7%.

A indústria automotiva é a principal responsável pelas exportações brasileiras para a Argentina, com destaque para a venda de veículos e autopeças.

Quanto importamos?

As importações de produtos argentinos, por outro lado, cresceram 3,8% em junho em relação ao mesmo período de 2025. A indústria automotiva também é o principal motor desse lado da balança entre Brasil e Argentina.

O que vendemos

Principais produtos vendidos à Argentina (participação no total de vendas ao país em junho de 2026)

Veículos e automóveis - US$ 223 bi (16,86%)

Partes e acessórios dos veículos automotivos - US$ 105 bi (7,93%)

Veículos p/ transporte de mercadorias e usos especiais - US$ 57 bi (4,34%)

Veículos rodoviários - US$ 38 bi (2,88%)

Máquinas e aparelhos elétricos - US$ 34 bi (2,58%)

O que compramos

Principais produtos comprados da Argentina (participação no total de compras do país em junho de 2026)

Veículos p/ transporte de mercadorias e usos especiais - US$ 352 bi (27,41%)

Veículos automóveis de passageiros - US$ 134 bi (10,44%)

Trigo e centeio, não moídos - US$ 77 bi (6%)

Óleos brutos de petróleo ou minerais betuminosos - US$ 71 bi (5,53%)

Polímeros de etileno, em formas primárias - US$ 58 bi (4,53%)

Crise diplomática

A queda no comércio com a Argentina acontece em meio a uma relação conturbada entre o presidente Lula e Milei.

No último final de semana, Milei voltou a criticar Lula durante evento de candidatura do adversário política do presidente, Flávio Bolsonaro.

Esta segunda-feira (27) foi marcada por uma escalada crescente nas já acentuadas tensões diplomáticas. Após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manifestar pessoalmente o repúdio do Brasil ao embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, as horas seguintes contaram com ofensas de integrantes da Esplanada a Milei — chamado de “palhaço” pelo titular da Fazenda, Dario Durigan —, ironias de Lula e uma leva de ataques por parte do chefe do Executivo argentino.

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