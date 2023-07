A- A+

MUNDO Exportações chinesas caem 12,4% em junho, segundo dados alfandegários Apesar da queda, desempenho de junho foi melhor do que o previsto por economistas

As exportações chinesas caíram 12,4% em junho, em relação ao ano anterior, o segundo declínio consecutivo e o mais recente sinal de fraqueza na recuperação econômica do país, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

As importações também caíram 6,8% no mesmo período, segundo a Administração Geral das Alfândegas da China.

As exportações são um pilar fundamental do crescimento da segunda maior economia do mundo, e caíram desde outubro de 2022, exceto por uma breve recuperação em março e abril.

Ainda que a queda de junho tenha sido maior que a do mês anterior, o desempenho foi melhor que os 15,3% previstos por economistas consultados pela Bloomberg.



A demanda global por produtos chineses caiu devido à ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação.

"Os riscos ligados ao unilateralismo, protecionismo e geopolítica estão aumentando" e têm um "impacto direto" no comércio chinês, disse o porta-voz da alfândega, Lyu Daliang.

Veja também

BRASIL Saneamento: governo estenderá até 2025 atuação de empresas públicas em situação irregular